V Pásme Gazy hrozí, že do 48 hodín prestanú fungovať všetky nemocnice

Gaza 22. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v piatok uviedlo, že všetky nemocnice v tejto palestínskej enkláve budú do 48 hodín nútené zastaviť svoju prevádzku pre nedostatok paliva. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Vydávame urgentné varovanie, keďže všetky nemocnice v Pásme Gazy zastavia svoju prevádzku alebo obmedzia svoje služby do 48 hodín," uviedol riaditeľ poľných nemocníc v Gaze Marwán Hams. Nedostatok paliva pripisuje tomu, že Izrael blokuje jeho dodávky.



OSN pripomína, že v Pásme Gazy je celkovo 36 nemocníc. Väčšina z nich už nefunguje, prípadne poskytuje iba obmedzené služby pre pokračujúci vojenský konflikt. V jedinej fungujúcej nemocnici na severe Pásma Gazy Izrael vykonal koncom októbra raziu.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že pre nefungujúci zdravotnícky systém v Pásme Gazy vyžaduje akútny prevoz do nemocnice mimo enklávy viac ako 12.000 pacientov.