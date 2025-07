V Pásme Gazy je čoraz viac meningitídy u detí, varujú organizácie

Ženeva 7. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v pondelok varovali, že podmienky v Pásme Gazy po 21 mesiacoch vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas zvýšili riziko šírenia meningitídy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Zaznamenali sme nárast prípadov meningitídy u detí,“ povedal predstaviteľ WHO na palestínskych územiach Rik Peeperkorn a vyjadril znepokojenie v súvislosti s nárastom počtu prípadov ochorenia.



Reuters tvrdí, že v Pásme Gazy obvykle dochádza k sezónnemu nárastu prípadov vírusovej meningitídy medzi júnom a augustom. WHO však skúma úlohu ďalších faktorov, ako napríklad zlých hygienických podmienok, obmedzeného prístupu k zdravotnej starostlivosti a prerušenia predpísaného očkovania.



Tie gazské nemocnice, ktoré sú napriek pretrvávajúcim bojom ešte v prevádzke, sú plne obsadené a majú vážny nedostatok antibiotík. Predstaviteľ MSF uviedol, že v nemocniciach nie je kam izolovať pacientov.



Život ohrozujúca meningitída, ktorá sa prenáša vzduchom, sa podľa WHO môže šíriť v preplnených stanoch. Vírusová meningitída, hoci je menej závažná, sa často šíri fekálno-orálnou cestou, čo znamená, že sa môže ľahko šíriť v útočiskách so zlou hygienou, tvrdí WHO.



Jeden z lekárov z Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis uviedol, že v minulom týždni zaznamenali 40 nových prípadovej bakteriálnej a vírusovej meningitídy. V detskej nemocnici v meste Gaza zaznamenali v uplynulých týždňoch stovky prípadov, vyplýva zo správy, ktorú zverejnil Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



Lekári taktiež varujú, že zraniteľnosť detí v Gaze zvyšuje aj nedostatok vitamínov a oslabená imunita, ktoré sú spôsobené obmedzeným prístupom k čerstvej zelenine a bielkovinám.