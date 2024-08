V Pásme Gazy oficiálne potvrdili prvý prípad detskej obrny

Gaza 16. augusta (TASR) - Palestínske ministerstvo zdravotníctva v piatok oznámilo, že v Gaze zaznamenalo prvý prípad detskej obrny. Vírus sa vyskytol v meste Dajr al-Bala. Nakazeným je desaťmesačné dieťa, ktoré nedostalo ani jednu dávku očkovania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



O prvom potvrdenom prípade už skôr informoval nemenovaný zdroj agentúry Reuters, ktorý taktiež uviedol, že pri dvoch ďalších osobách existuje podozrenie na toto ochorenie.



V piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Detský fond OSN (UNICEF) vyzvali na zriadenie sedem dní trvajúceho prímeria v palestínskej enkláve s cieľom spustenia rozsiahleho očkovania 640.000 detí. Palestínske militantné hnutie Hamas s návrhom súhlasilo. Izrael sa zatiaľ nevyjadril.



Miera zaočkovania novorodencov v Pásme Gazy výrazne klesla po začatí izraelskej ofenzívy do tejto palestínskej enklávy. Zúriace boje väčšine detí zamedzili prístup k zdravotnej starostlivosti. Pred začiatkom konfliktu bolo zaočkovaných 99 percent detí, v júli tohto roka 86 percent, napísal pre denník The Guardian generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Vírus sa v Pásme Gazy naposledy vyskytol pred 25 rokmi, pripomína WHO.