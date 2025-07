V Pásme Gazy sa šíri hladomor, upozornila iniciatíva s podporou OSN

Gaza 29. júla (TASR) - Vo vojnou sužovanom Pásme Gazy sa v súčasnosti odohráva najhorší možný scenár hladomoru. V utorok na to upozornila iniciatíva Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN. Na zvrátenie humanitárnej katastrofy v Gaze podľa najnovšieho hodnotenia odborníkov nebude postačovať zhadzovanie pomoci zo vzduchu. IPC preto vyzýva na okamžitý a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Skupina organizácií podporovaná OSN uviedla, že podľa najnovších údajov boli prahové hodnoty hladomoru naplnené vo väčšine Pásma Gazy, na ktoré Izrael uvalil blokádu dodávok humanitárnej pomoci, čo ešte väčšmi zhoršilo humanitárnu krízu a miestnym obyvateľom hrozí vyhladovanie.



„V Pásme Gazy sa teraz rozvíja najhorší scenár hladomoru,“ varovala IPC, ktorá monitoruje meranie podvýživy a vydáva medzinárodne uznávanú definíciu pojmu hladomor. Okamžitý a neobmedzený humanitárny prístup do enklávy je podľa nej jediným spôsobom, ako zastaviť rýchlo narastajúci „hlad a smrť“.



IPC vydala svoje varovanie, ktoré - ako zdôrazňuje - má charakter výstrahy a nie formálnej klasifikácie hladomoru, v čase, keď skupiny poskytujúce pomoc bijú na poplach v súvislosti s úmrtiami spôsobenými hladom v Pásme Gazy.



Izrael zaviedol úplnú blokádu enklávy 2. marca po tom, ako zlyhali rokovania o prímerí s militantným hnutím Hamas. Koncom mája - v čase varovaní pred vlnou hladomoru - potom začal povoľovať obnovenie obmedzeného prísunu pomoci a v nedeľu oznámil zavedenie taktickej prestávky vo vojenských operáciách. Minulý týždeň tiež umožnil zhadzovanie pomoci zo vzduchu. Tento spôsob poskytovania pomoci považuje OSN za nebezpečný a súčasne nedostatočný v porovnaní s dodávkami po súši.



IPC upozornila, že v dôsledku hladu stúpa počet úmrtí malých detí. Od apríla do polovice júla bolo na liečbu akútnej podvýživy prijatých viac než 20.000 detí, z toho 3000 bolo vážne podvyživených. Od hladu zomierajú deti mladšie než päť rokov - od 17. júla hlásili najmenej 16 takýchto úmrtí.



„Čoraz viac dôkazov ukazuje, že rozšírený hlad, podvýživa a choroby sú príčinou nárastu úmrtí súvisiacich s hladom. Bez okamžitých opatrení sa hladomor a smrť budú naďalej rýchlo a neúprosne šíriť,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktorého cieľom podľa IPC je upriamiť pozornosť na krízu na základe „najnovších dostupných dôkazov“ k 25. júlu. Iniciatíva chystá aj ďalšie, avšak podrobnejšie stanovisko, ktoré zverejní čo najskôr.