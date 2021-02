V pásme Gazy sa začalo očkovanie proti covidu

Gaza 22. februára (TASR) - V palestínskom pásme Gazy, kde vládne radikálne hnutie Hamas, sa v pondelok začalo očkovať proti chorobe COVID-19. Za pozornosti médií boli ako prví zaočkovaní bývalí ministri zdravotníctva a niekoľko zdravotníkov. Podali im vakcínu ruskej výroby Sputnik V, informovala agentúra AP.



Vakcinačná kampaň sa naplno rozbehne v utorok, keď zaočkujú ďalších zdravotníkov, ako aj ľudí s chronickými chorobami. Rezort zdravotníctva podľa jeho hovorcu očakáva, že očkovanie "povedie k zvýšeniu imunity medzi ľuďmi a k obmedzeniu šírenia pandémie". Dodal, že v najbližších dňoch sa očakáva dodávka ďalších vakcín.



V pásme Gazy sa podľa údajov Hamasu nakazilo koronavírusom dosiaľ viac ako 54.000 ľudí a 543 z nich ochoreniu COVID-19 podľahlo.



Do pásma Gazy bolo nateraz dodaných iba 22.000 dávok očkovacích látok. To je len zlomok z toho, čo je potrebné na imunizáciu dvoch miliónov jeho obyvateľov, medzi ktorými je 1,4 milióna ľudí starších ako 18 rokov.



Agentúra AFP poznamenala, že nedostatok vakcín v pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu je v príkrom rozpore so situáciou v Izraeli, kde už tretina z 9,3 milióna obyvateľov dve dávky vakcíny Pfizer/ BioNTech.



Táto situácia je podľa AP dôkazom o nerovnosti v distribúcii vakcín medzi bohatými a chudobnými krajinami, ktorá sa prejavuje na celom svete.



OSN a organizácie na ochranu ľudských práv vyjadrili v súvislosti s týmto stavom znepokojenie a uviedli, že Izrael "ako okupačná mocnosť má povinnosť pomôcť Palestínčanom".



Izrael tvrdí, že podľa dočasných mierových dohôd sú za očkovaciu kampaň zodpovedné medzinárodne uznávané palestínske úrady. Izrael pritom zaočkoval arabskú populáciu, ktorá žije na jeho území.



Palestínska samospráva sa snaží zabezpečiť vakcíny pre svojich občanov: z Izraela získala 2000 dávok pre zdravotníkov na Západnom brehu a ďalších 10.000 dávok jej poskytlo Rusko. Minulý týždeň prepravila 2000 vakcín ruskej výroby do Gazy.



AP dodala, že do pásma Gazy priviezli v nedeľu približne 20.000 dávok ruských vakcín proti novému koronavírusu. Dodávku očkovacej látky Sputnik V zaistili Spojené arabské emiráty.



Zásluhy za ich zaistenie si pripisuje exilový palestínsky politik Muhammad Dahlán, ktorý je bezpečnostným poradcom vplyvného korunného princa SAE Muhammada bin Zájida, faktického vládcu tejto bohatej arabskej krajiny.



Podľa AP i niektorých Palestínčanov je toto dodanie vakcín do Gazy politickým gestom pred dlhoodkladanými parlamentnými a prezidentskými voľbami na palestínskych územiach, ktoré by sa mali uskutočniť v máji a júni.



Pásmo Gazy žije od roku 2007 v režime blokády zo strany Egypta a Izraela, ktoré ju naň uvalilo po tom, ako tam moc prevzalo radikálne hnutie Hamas. Od roku 2008 viedli Hamas a Izrael dovedna tri vojny.