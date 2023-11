V Pásme Gazy sa začína dohodnuté štvordňové prímerie

Gaza/Jeruzalem 24. novembra (TASR) - Dohoda o štvordňovom prímerí medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas nadobudla platnosť v piatok o 07.00 h miestneho času (06.00 h SEČ). Prímerie sprostredkoval Katar, informovala v piatok agentúra AP.



V hodinách, ktoré predchádzali dočasnému prímeriu, sa v izraelských mestách a obciach hraničiacich s Pásmom Gazy spustili sirény varujúce pred útokmi zo vzduchu.



V médiách sa v rovnakom čase objavili aj správy o intenzívnom ostreľovaní, ktoré izraelská armáda podnikla v celej Gaze.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) v súvislosti s tým napísal, že armáda sa v posledných hodinách pred prestávkou v bojoch "snažila čo najviac pokročiť vo svojej misii proti Hamasu".



V súlade s dohodou bude o 16.00 h miestneho času - podľa katarských sprostredkovateľov - oslobodených 13 rukojemníkov zadržiavaných v Gaze.



Po tomto kroku bude nasledovať prepustenie nedefinovaného počtu palestínskych väzňov z izraelských väzníc.



Počas nasledujúcich štyroch dní sa plánuje prepustenie najmenej 50 žien a detí zadržiavaných Hamasom, pričom v rukách palestínskych militantov zostane podľa odhadov ešte 190 rukojemníkov, doplnil TOI.



Očakáva sa, že v rovnakom období bude prepustených okolo 150 palestínskych väzňov – väčšinou žien a maloletých, pričom niektorí z nich boli odsúdení za pokus o vraždu.



Dohoda by mala stimulovať ďalšie prepúšťanie rukojemníkov, pričom Izrael súhlasil s dodatočným dňom prímeria za každých ďalších desať rukojemníkov prepustených Hamasom.



Dohoda tiež umožní prísun pohonných látok a humanitárnych dodávok do Pásma Gazy.



Dohodnuté prímerie - ak sa bude dodržiavať - bude prvým zastavením bojov po takmer siedmich týždňoch vojny vyvolanej hnutím Hamas, keď sa jeho komandá 7. októbra infiltrovali na územie na juhu Izraela a terorizovali a masakrovali tamojšie obyvateľstvo. O život prišlo približne 1200 ľudí, prevažne civilistov. Do zajatia útočníkov padlo ďalších 240 ľudí, ktorých zavliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.