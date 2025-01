V Pásme Gazy za posledný deň zomrelo pri bojoch viac ako 50 ľudí

Gaza 9. januára (TASR) - Za posledných 24 hodín zomrelo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy najmenej 51 ľudí, informovalo v stredu ministerstvo zdravotníctva pod správou hnutia Hamas. Ďalších najmenej 78 ľudí sa zranilo, TASR píše podľa správy agentúry DPA.



Izraelská armáda tvrdí, že traja jej vojaci zomreli počas bojov v severnom Pásme Gazy, no neposkytla zatiaľ viac informácii.



Na základe odhadov palestínskych úradov od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom po teroristickom útoku zo 7. októbra 2023 zomrelo v Pásme Gazy viac ako 45.900 ľudí. Necelých 110.000 sa pri bojoch zranilo, píše televízia al-Džazíra.



Úrad OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) v januári zverejnil štatistiku, podľa ktorej od začiatku bojov do 29. decembra 2024 zomrelo v oblasti aj 263 pracovníkov UNRWA.



Červený kríž v stredu vyzval na poskytnutie bezpečného a ničím neobmedzeného prístupu do Pásma Gazy pre humanitárnych pracovníkov s cieľom dodať do oblasti potrebnú pomoc.