V Pásme Gazy začala svoju činnosť organizácia podporovaná Izraelom

Gaza 27. mája (TASR) - V pondelok začala v Pásme Gazy distribuovať pomoc Spojenými štátmi a Izraelom podporovaná súkromná organizácia Humanitárna nadácia v Gaze. Jej cieľom je rozdať 300 miliónov porcií jedál počas prvých 90 dní. OSN a ďalšie humanitárne organizácie ju však kritizujú pre spôsob rozdávania pomoci. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, AP a DPA.



Nadácia uviedla, že v pondelok začala v Gaze svoju činnosť a do palestínskej enklávy dorazilo bližšie nespresnené množstvo kamiónov s humanitárnou pomocou. „Ďalšie nákladné autá s pomocou prídu zajtra, pričom jej prílev sa každým dňom zvyšuje,“ uviedla organizácia so sídlom v Ženeve.



Organizácia Spojených národov a medzinárodné humanitárne skupiny medzitým vyhlásili, že s Humanitárnou nadáciou v Gaze nebudú spolupracovať. Predstavitelia OSN ju podozrievajú so spolupráce s Izraelom a vyjadrili obavy, že by prostredníctvom nej mohol rozhodovať, kto dostane humanitárnu pomoc.



Nadácia plánuje pomoc rozdávať vo svojich distribučných centrách. OSN takýto prístup kritizuje a tvrdí, že civilisti by mohli byť po ceste ohrození paľbou a problém dostaviť sa tam by mohli mať starší a chorí ľudia.



Podľa AP nie je jasné, kto organizáciu financuje. Jej personál tvoria osoby z humanitárneho, vládneho a vojenského prostredia a distribučné miesta chránia súkromné bezpečnostné spoločnosti.



AFP tiež poukazuje, že Humanitárna nadácia v Gaze má aj vnútorné problémy. Iba v nedeľu odstúpil jej riaditeľ Jake Wood, ktorý povedal, že organizácia nedokáže plniť svoje poslanie v súlade s humanitárnymi zásadami.



Izrael minulý týždeň po takmer troch mesiacoch povolil prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ktorého obyvateľstvo sa za ten čas dostalo na pokraj hladomoru.