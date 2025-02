V Pásme Gazy začalo tretie kolo očkovania proti detskej obrne

Gaza 22. februára (TASR) - V Pásme Gazy sa v sobotu začalo tretie kolo očkovania proti detskej obrne. Cieľom je poskytnúť prvú dávku vakcíny takmer 600.000 deťom na palestínskom území, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



V mešite v meste Džabálijá na severe palestínskej enklávy zaočkovali desiatky detí mladších ako desať rokov.



Na očkovacej kampani v Pásme Gazy, kde od 19. januára platí prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15-mesiacov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, sa podieľajú viaceré agentúry Organizácie Spojených národov vrátane Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA), ktorej Izrael zakázal pôsobiť na jeho území.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že v rámci kampane je v pláne zaočkovať do 26. februára viac ako 591.000 detí.



"Na tejto kampani sa zúčastní viac ako 1700 členov tímu UNRWA," napísal šéf agentúry Philippe Lazzarini na sieti X. "Kampaň nasleduje po nedávnom zistení detskej obrny v odpadových vodách, čo ohrozuje životy detí," upresnil.



Predchádzajúce dve kolá očkovania v palestínskej enkláve sa uskutočnili minulý rok po tom, čo zaznamenali ochorenie po prvýkrát za viac ako dvadsať rokov.



Po vojne v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, sa na tomto území zhoršila humanitárna situácia, pričom Lazzarini v decembri varoval, že v palestínskej enkláve sa "rýchlo prehlbuje" hladomor. Zničenie veľkej časti vodohospodárskej infraštruktúry prispelo k opätovnému výskytu ochorenia detskej obrany, píše AFP.



WHO v stredu oznámila, že opäť zaznamenala stopy poliovírusu vo vzorkách odpadových vôd. Poliovírus je vysoko infekčný a môže spôsobiť paralýzu. Najčastejšie postihuje deti mladšie ako päť rokov.