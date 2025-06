V Pásme Gazy zahynulo sedem našich vojakov, uviedla izraelská armáda

Tel Aviv 25. júna (TASR) - Izraelská armáda v stredu uviedla, že sedem jej vojakov zahynulo v Pásme Gazy, kde pokračuje vojna medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Webový portál armády zverejnil mená piatich vojakov a veliteľa čaty z toho istého práporu, ktorí „padli v boji na juhu Pásma Gazy“. Zomrel aj jeden ďalší vojak, no jeho meno neuviedli vzhľadom na to, že si to neželala jeho rodina.



Od októbra 2023, kedy sa po útoku Hamasu na Izrael začala vojna, zahynulo už viac ako 430 izraelských vojakov. Útok si vtedy podľa AFP vyžiadal 1219 obetí, poväčšine civilistov, a následná odveta Izraela už pripravila o život najmenej 56.077 osôb podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy pod správou Hamasu.



Územie s viac ako dvomi miliónmi obyvateľov sužuje hlad a nedostatok pomoci, keďže Izrael od začiatku marca do konca mája blokoval humanitárne dodávky a podľa skupín na ochranu práv naďalej zavádza obmedzenia.



Izrael v utorok ukončil konflikt s Iránom, ktorý sa začal 13. júna útokom na vojenské špičky, jadrových vedcov a nukleárne zariadenia Teheránu. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v reakcii na to povedal, že pozornosť sa teraz presunie späť do Gazy.