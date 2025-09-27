< sekcia Zahraničie
V Pásme Gazy zahynulo za jediný deň viac než 50 ľudí
Izraelské sily odhalili množstvo zbraní, medzi nimi protitankové zbrane, rakety a výbušniny, uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.
Autor TASR
Tel Aviv 27. septembra (TASR) - Pri izraelských útokoch v pásme Gazy prišlo v sobotu od úsvitu o život najmenej 51 ľudí, z toho 27 len v meste Gaza, uviedla palestínska tlačová agentúra WAFA. Izraelská armáda oznámila, že vojenské operácie proti „miestnym teroristickým organizáciám“ pokračovali v pobrežnej oblasti i v meste Gaza, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Izraelské sily odhalili množstvo zbraní, medzi nimi protitankové zbrane, rakety a výbušniny, uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.
„Bolo eliminovaných niekoľko teroristov, ktorí predstavovali hrozbu pre vojakov,“ uviedli izraelské ozbrojené sily. Izraelské letectvo podľa nich zaútočilo na približne 120 cieľov vrátane vojenských zariadení a podzemnej teroristickej infraštruktúry.
Podľa zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného militantným hnutím Hamas prišlo v Pásme Gazy od začiatku súčasnej vojny v októbri 2023 o život viac než 65.900 ľudí.
Podľa agentúry WAFA tvoria väčšinu obetí ženy a deti. „Tento počet obetí zostáva neúplný, pretože mnoho z nich zostáva uväznených pod troskami, nedostupných pre sanitky a záchranné zložky,“ uvádza sa v správe WAFA.
Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo Hamas a ďalšie skupiny palestínskych ozbrojencov zaútočili 7. októbra 2023 na územie Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Gazy, pripomína DPA.
