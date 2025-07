V Pchjongjangu pristál prvý priamy let z Moskvy

Moskva/Pchjongjang 28. júla (TASR) - Na letisku v severokórejskom Pchjongjangu pristálo v pondelok ráno - po zhruba ôsmich hodinách letu z Moskvy - ruské osobné lietadlo. Medzi hlavnými mestami oboch krajín sa tak po desaťročiach obnovili komerčné lety, píše TASR podľa správ agentúr AP, AFP a TASS.



Lietadlo ruskej spoločnosti Nordwind Airlines z Moskvy do Pchjongjangu vzlietlo v nedeľu večer z moskovského letiska Šeremetievo s vyše 400 cestujúcimi na palube. V severokórejskej metropole pristál Boeing 777 približne po ôsmich hodinách - o 09.30 h miestneho času (02.30 h SELČ). Prvý let opačným smerom sa uskutoční v utorok. Ruské ministerstvo dopravy informovalo, že toto spojenie bude prevádzkované raz mesačne.



Jeden z juhokórejských zriadencov po pristátí odmeral cestujúcim telesnú teplotu. Ruských pasažierov tzv. inauguračného letu však v Pchjongjangu vítali aj kvetmi. Bol medzi nimi aj ruský minister životného prostredia Alexander Kozlov, uvádzajú ruské médiá.



AFP uvádza, že spoločnosť Nordwind Airlines, ktorá ešte pred sankciami prepravovala Rusov do rôznych dovolenkových destinácií, predávala letenky na tento let za 45.000 rubľov (484 eur).



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívil začiatkom júla severokórejské plážové letovisko Wonsan Kalma a stretol sa tam so severokórejským vodcom KĽDR Kim Čong-unom. Prisľúbil vtedy, že ruských dovolenkárov bude nabádať k návšteve tohto novootvoreného severokórejského rezortu.



Zmienený rezort, ktorý dokáže poskytnúť ubytovanie takmer 20.000 turistom, je hlavnou súčasťou snáh Kim Čong-una o podporu cestovného ruchu a posilnenie chátrajúcej ekonomiky krajiny.



Ako píše AP, Severná Kórea pomaly uvoľňuje obmedzenia zavedené ešte počas pandémie a postupne otvára svoje hranice.



Priama letecká linka medzi Ruskom a KĽDR funguje už od augusta 2023 - po uvoľnení pandemických obmedzení - medzi mestami Pchjongjang a Vladivostok. Prevádzkuje ju severokórejská spoločnosť Air Koryo a premáva trikrát týždenne. Nové spojenie je však teraz po desaťročiach prvé medzi hlavnými mestami.



Obe krajiny posilňujú v ostatných rokoch spoluprácu aj vojenské vzťahy, pričom Pchjongjang poskytol Moskve vojakov a zbrane do ozbrojeného konfliktu s Ukrajinou. Na minuloročnom summite ruského prezidenta Vladimira Putina so severokórejským vodcom Kim Čong-unom podpísali dohodu o vzájomnej obrane.