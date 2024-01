KĽDR strhla pamätník symbolizujúci zjednotenie s Južnou Kóreou

Soul 24. januára (TASR) - Severná Kórea na príkaz vodcu Kim Čong-una zbúrala v hlavnom meste pamätník, ktorý symbolizoval cieľ zmierenia s Južnou Kóreou. Kim Čong-un minulý týždeň označil Južnú Kóreu za "hlavného nepriateľa" a vyhlásil, že zjednotenie už nie je možné. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Družicové snímky Pchjongjangu v utorok ukázali, že pamätník (neoficiálne Oblúk znovuzjednotenia) dokončený po prelomovom medzikórejskom summite v roku 2000, sa tam už nenachádza. Uviedol to webový portál NK News, ktorý monitoruje Severnú Kóreu.



Pamätník Charty troch bodov za národné zjednotenie z mramoru bol vysoký 30 metrov a podľa záznamov juhokórejskej vlády symbolizoval tri listiny - samostatnosť, mier a národnú spoluprácu.



Kim v prejave na Najvyššom ľudovom zhromaždení 15. januára označil pamätník za "tŕň v oku". Nariadil tiež zmenu ústavy, podľa ktorej je Južná Kórea "hlavným a nemenným nepriateľom" Severnej Kórey.



Napätie na Kórejskom polostrove v poslednom období vzrástlo. Na juhu sa zintenzívnili vojenské manévre juhokórejskej a americkej armády v reakcii na skúšky zbraní na severe. KĽDR tiež vyhlásila, že sa pripravuje na "jadrovú vojnu" so svojimi nepriateľmi.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol, ktorý nastúpil do funkcie v roku 2022, zaujal voči KĽDR tvrdý postoj a vyzýva na okamžitú a tvrdú reakciu na vojenské akcie Severnej Kórey, ktoré zvýšili napätie na Kórejskom polostrove.



Severná Kórea prisľúbila, že v prípade útoku juhokórejských a amerických síl "vyhladí" Južnú Kóreu. Pchjongjang koncom minulého roka vyhlásil za neplatnú kľúčovú dohodu podpísanú s Južnou Kóreou v roku 2018, ktorej cieľom bolo zmierniť vojenské napätie.



Po Kimovom minulotýždňovom prejave Najvyššie ľudové zhromaždenie zrušilo kľúčové vládne úrady, ktoré sa venovali spolupráci so Soulom.