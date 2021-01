V Pekingu hlásia najviac nakazených od konca decembra

Peking 20. januára (TASR) - Úrady v čínskej metropole Peking budú v rámci sprísnenia protipandemických opatrení preverovať všetky osoby, ktoré od 10. decembra prišli do mesta zo zahraničia a pozastavia prevádzku jednej zo staníc metra. Informovali o tom v stredu agentúra Reuters a denník The Guardian.



Peking sprísnenie opatrení oznámil po tom, ako v meste znamenali v stredu najvyšší počet prípadov nákazy za viac ako tri týždne.



Za 18. januára bolo podľa čínskeho Národného zdravotného výboru hlásených v krajine celkovo 103 nových prípadov, čo je o 15 menej než predchádzajúci deň. Rekordných 46 nových prípadov sa vyskytlo v provincii Ťi-lin na čínskom severovýchode, čo je po utorku a pondelku zároveň ďalší denný rekord zaznamenaný úradmi v tomto regióne. Táto administratívna oblasť by tak mohla byť ďalším lokálnym ohniskom epidémie v Číne.



V provincii Che-pej, ktorá obklopuje čínske hlavné mesto Peking, zaznamenali 19 nových prípadov. V samotnom hlavnom meste evidujú sedem nových prípadov - najviac od 28. decembra. Šesť z nich úrady hlásia z pekinskej štvrte Ta-sing, v dôsledku čoho sa mesto rozhodlo preventívne pozastaviť prevádzku stanice metra Tchien-kung Jüan, ktorá sa nachádza neďaleko tejto štvrte.



Podľa čínskych štátnych médií sa vedenie Komunistickej strany v hlavnom meste stretlo v utorok s čelnými predstaviteľmi vlády a dohodli sa na ďalšom sprísnení kontrol, minimalizácii verejných zhromaždení a znížení počtu cestujúcich vo verejnej doprave.



Celkový počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v pevninskej Číne je 88.557, počet obetí zostal nezmenený (4635). Tieto údaje nezahŕňajú prípady z Macaa a Hongkongu, ktoré hlásia nové prípady nezávisle. Počet nových potvrdených bezpríznakových prípadov klesol z 91 v predošlý deň na 58.



Hoci súčasné denné prírastky nakazených sú len zlomkom toho, čo Čína zažila na vrchole epidémie začiatkom roku 2020, úrady celkovo uvalili karanténu na viac ako 28 miliónov ľudí.