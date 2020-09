V Pekingu pristál po piatich mesiacoch prvý medzinárodný let

Peking 3. septembra (TASR) - Na pekinskom letisku pristál vo štvrtok po piatich mesiacoch prvý medzinárodný let. Čína po dlhej prestávke povolila lety do Pekingu z krajín považovaných za málo rizikové, píše agentúra AFP.



Čína povolila prílety do Pekingu z Thajska, Kambodže, Pakistanu, Grécka, Dánska, Rakúska, zo Švédska a z Kanady. Pre všetky lety platia prísne hygienické opatrenia.



Prvý let priletel do Pekingu z hlavného mesta Kambodže Phnom Pénh. Videozáznam z príletu ukazuje pasažierov s rúškami, niektorí boli oblečení v ochrannom obleku.



Všetci prichádzajúci museli predložiť negatívny test na koronavírus a podrobiť sa dvojtýždňovej karanténe, v rámci ktorej budú otestovaní ešte dvakrát.



Počet pasažierov je obmedzený na 500 za deň.



Od konca marca boli medzinárodné lety odklonené do iných čínskych miest, kde boli pasažieri otestovaní a podrobení karanténe.



Vo štvrtok Čína potvrdila 11 nových prípadov nákazy koronavírusom; všetky boli privezené zo zahraničia.