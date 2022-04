Obyvateľov Pekingu hromadne testujú na koronavírus

Peking 26. apríla (TASR) - Peking spustil v utorok v 12 mestských častiach hromadné testovanie na covid. K takémuto kroku úrady pristúpili po tom, ako sa tam vyskytli desiatky prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. TASR správu prevzala od agentúry AFP a denníka The Guardian.



Pekinskí predstavitelia nariadili obyvateľom 12 najľudnatejších štvrtí mesta, aby podstúpili tri kolá PCR testov. Najľudnatejšia štvrť Čchao-jang začala s hromadným testovaním už v pondelok, zvyšných 11 mestských častí sa k nej pridalo v utorok.



Z čínskeho hlavného mesta za pondelok hlásili 33 prípadov lokálneho prenosu nákazy koronavírusom.



Nariadenie hromadného otestovania obyvateľstva spôsobilo v Pekingu vlnu panických nákupov, avšak štátne médiá uisťovali obyvateľov, že sa nemusia obávať nedostatku tovaru. Viaceré tamojšie supermarkety pred začiatkom testovania výrazne doplnili svoje zásoby a v nedeľu tiež napríklad aj predĺžili otváracie hodiny.



Obyvatelia Pekingu sa podľa AFP obávajú, že by sa v meste mohol zopakovať rovnaký scenár, aký sa odohráva v Šanghaji, kde už niekoľko týždňov platí lockdown a ľudia majú ťažkosti s prístupom k potravinám a zdravotnej starostlivosti nesúvisiacej s koronavírusom.



Peking okrem testovania sprísnil aj kontroly pri vstupe do mesta, pričom aktuálne vyžaduje od každého prichádzajúceho negatívny výsledok testu na covid nie starší ako 48 hodín.