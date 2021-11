V Pekingu sa zišla komunistická strana, pripravuje budúcoročný zjazd

Peking 8. novembra (TASR) - Najvyšší predstavitelia vládnucej komunistickej strany v Číne sa v pondelok zišli na kľúčovom zasadnutí, ktoré by malo posilniť moc prezidenta Si Ťin-pchinga, informovala agentúra AFP.



Podľa nej sa zasadnutie ústredného výboru komunistickej strany koná za účasti jeho približne 400 členov. Ako všetky zasadnutia čínskeho vedenia, aj toto sa koná za zatvorenými dverami.



Štátna tlačová agentúra Sinchua uviedla, že Si Ťin-pching otvoril stretnutie pracovnou správou a "vysvetlením k návrhu rezolúcie o hlavných úspechoch a historických skúsenostiach" strany počas jej 100-ročnej histórie.



Rezolúcia, prijatá na zasadnutí, má podľa AFP pripraviť pôdu pre 20. zjazd strany. Ten sa bude konať na budúci rok a vo všeobecnosti sa očakáva, že Si Ťin-pching na ňom oznámi svoje rozhodnutie, že bude pôsobiť v úrade aj tretie funkčné obdobie. AFP poznamenala, že tým Si posilní svoju pozíciu najmocnejšieho čínskeho vodcu od čias Mao Ce-tunga.



Sinchua deklarovala, že Si je "mužom hlbokých myšlienok a pocitov, mužom, ktorý má v rukách dedičstvo, ale odvážil sa inovovať, a mužom, ktorý má víziu smerujúcu do budúcnosti, pričom je odhodlaný neúnavne pracovať".



Si Ťin-pching, ktorý je vo všeobecnosti považovaný za najmocnejšieho lídra Číny od čias Maa, sa dostal do povedomia rozsiahlymi protikorupčnými zásahmi, represívnou politikou v regiónoch ako Sin-ťiang, Tibet a Hongkong a čoraz "asertívnejším" prístupom k zahraničným vzťahom.



Vytvoril tiež vodcovský kult, ktorý potláča kritiku a vytláča potenciálnych straníckych súperov. Predstavil aj svoju vlastnú politickú teóriu o novej epoche socializmu s čínskymi špecifikami.



Si nedávno spustil aj kampaň "spoločnej prosperity", ktorej cieľom je riešiť majetkovú nerovnosť a sprísniť dohľad nad domácimi obchodnými gigantmi.



Predpokladá sa, že do programu zasadnutia vedenia komunistickej strany by sa mohli dostať aj riadenie postpandemickej ekonomiky, ako aj otázka Taiwanu – ostrova, ktorý si Peking nárokuje ako svoje vlastné územie.



Načasovanie zasadnutia ústredného výboru čínskej komunistickej strany je dôležité a prichádza rok pred tým, ako si Si Ťin-pching - podľa všeobecného očakávania - zabezpečí bezprecedentné tretie funkčné obdobie na zjazde, ktorý sa koná za za päť rokov.



Po zrušení obmedzení na počet funkčných období - v ústavnom dodatku z roku 2018 - Si nevymenoval svojho jasného nástupcu - podľa AFP sa očakáva, že bude krajinu viesť najmenej do roku 2027.