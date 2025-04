V Pekingu sa zrútil most, jeho konštrukciu zachvátil požiar

Peking 23. apríla (TASR) - Most v severovýchodnej časti čínskej metropoly Peking v štvrti Šun-i sa v stredu ráno zrútil po tom, čo jeho konštrukciu zachvátil požiar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Úrady nehlásili žiadne obete a tamojšia mestská komisia pre dopravu uviedla, že most bol uzavretý pre dopravu v oboch smeroch a doprava bola presmerovaná. Podľa komisie bol most cez rieku Čchao-paj poškodený po tom, čo na ňom v ranných hodinách vypukol požiar, ktorý neskôr uhasili.



AP píše, že videá na sociálnych sieťach zaznamenali dym šíriaci sa z mosta, policajné autá, ktoré blokovali prístup na most, a hasičské autá v jeho blízkosti.



Svedok z miesta nehody uviedol, že okolo štvrtej hodiny ráno miestneho času svetlá na moste náhle zhasli. Približne o 40 minút neskôr začal spod mosta vychádzať dym. Svedok dodal, že krátko nato nahlásil požiar záchranným službám, píše AP.