V Pekingu si pre výrok A.Baerbockovej predvolali nemeckú veľvyslankyňu

Peking 18. septembra (TASR) - Čína si v nedeľu predvolala nemeckú veľvyslankyňu v Pekingu. Príčinou bol výrok šéfky nemeckej diplomacie Annaleny Baerbockovej, ktorá 14. septembra v rozhovore pre americkú televíziu Fox News označila čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga za "diktátora".



O predvolaní veľvyslankyne Patricie Florovej, ku ktorému došlo v nedeľu, informoval v pondelok hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí. Správu o tom priniesla agentúra AFP.



Podľa správy agentúry DPA Čína Baerbockovú ostro odsúdila a jej slová označila za "politickú provokáciu".



Baerbocková pre Fox News komentovala vojnu rozpútanú Ruskom voči Ukrajine a hovorila aj o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V rozhovore pritom položila rečnícku otázku: "Ak by Putin túto vojnu vyhral, aké by to bolo posolstvo pre ďalších diktátorov sveta – ako čínsky prezident Si?" Podľa slov Baerbockovej to je dôvod, prečo "musí Ukrajina túto vojnu vyhrať. Sloboda a demokracia musia zvíťaziť".



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí v pondelok v Pekingu reagovala, že tieto vyjadrenia nemeckej ministerky sú "mimoriadne absurdné", vážne zasahujú do politickej dôstojnosti Číny a sú otvorenou politickou provokáciou.



Dodala, že Čína prostredníctvom diplomatických kanálov kontaktovala Nemecko a vyzvala ho, aby túto záležitosť riešilo.



Agentúra AFP informovala, že Baerbocková v reakcii na jej kritiku zo strany Pekingu uviedla, že to "vzala na vedomie".



Hovorca nemeckej spolkovej vlády podľa AFP odmietol uviesť, aký je názor spolkového kancelára Olafa Scholza na tieto výroky. Hovorca však dodal, že je jasné, "že v Číne vládne komunistický režim jednej strany a je tiež jasné, že to nezodpovedá našej predstave o demokracii".



Diplomatické vzťahy medzi Čínou a Nemeckom, ktoré sú obchodnými partnermi, sú napäté. Nemecko v lete tohto roku zverejnilo svoj vôbec prvý strategický dokument o Číne, ktorý vznikol po mesiacoch rokovaní vládnej koalície o vzťahoch s touto krajinou.



Stratégia vyzýva na zníženie závislosti Nemecka od Číny, no zároveň uvádza, že sa nechce oddeliť od druhej najväčšej ekonomiky sveta. Čína je podľa dokumentu mimoriadne dôležitým obchodným partnerom pre nemeckú ekonomiku orientovanú na export.



Čína dokument nemeckej vlády o stratégii vo vzťahoch k nej kritizovala a označila ho za "kontraproduktívny" a vedúci k prehĺbeniu rozdelenia sveta.



Podľa ministerky Baerbockovej však nová stratégia ukazuje, že Nemecko je "realistické a nie naivné".