V peňaženke bolo viac bitcoinov, ako tvrdí odchádzajúci český minister

Praha 30. mája (TASR) — V bitcoinovej peňaženke, z ktorej odsúdený obchodník Tomáš Jiřikovský daroval takmer miliardu korún českému rezortu spravodlivosti, bolo oveľa viac bitcoinov, ako sa oficiálne uvádza. V piatok to uviedol Rádiožurnál Českého rozhlasu s odvolaním sa na dve od seba nezávislé transakčné analýzy webu Arkham a Walletexplorer. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál iROZHLAS.cz.



Český minister spravodlivosti Pavel Blažek sa v reakcii na kauzu bitcoinov s nejasným pôvodom, ktoré prijal jeho rezort, rozhodol v piatok popoludní podať demisiu. Dodal však, že si nie je vedomý žiadneho nezákonného konania.



Blažek prezentoval dar bitcoinov tak, že sa Jiřikovský zaviazal štátu odovzdať 30 percent ním držaných kryptomien. V jeho peňaženke však bolo podľa Rádiožurnálu bitcoinov niekoľkonásobne viac, a to v hodnote zhruba 12,5 miliardy korún (5366 bitcoinov). Ministerstvo tak mohlo získať až 3,7 miliardy korún.



Blažek pritom tvrdí, že bitcoinový účet sa otváral za účasti notára. Ten podľa notárskej zápisnice, ktorú ministerstvo zverejnilo, prišiel 7. marca. Súdny znalec mu oznámil, že peňaženku už otvoril za prítomnosti Jiřikovského a jeho advokáta. Údajne v nej bolo 1562 bitcoinov, čo doložil snímkou obrazovky z otvorenej bitcoinovej peňaženky. Z toho následne vypočítali hodnotu 30-percentného daru.



Rádiožurnál však zistil, že peniaze zo sprístupnenej peňaženky začali odchádzať už o deň skôr, a to na dva účty, z ktorých jeden patrí Jiřikovskému. U druhého nie je preukázateľne jasné, kto je jeho majiteľom.



Bitcoiny pre ministerstvo však za prítomnosti notára odišli v piatich rôznych platbách až 7. marca: štyri z účtu darkwebového trhoviska Nucleus a jedna priamo z Jiřikovského účtu, kam si peniaze odoslal predchádzajúci deň.



Blažek na tlačovej konferencii tvrdil, že peňaženka sa otvárala 30 hodín. Expert na kryptomeny Milan Půlkrábek však Radiožurnálu povedal, že takáto operácia trvá maximálne niekoľko minút.



Reportéri Radiožurnálu sa pokúsili Jiřikovského kontaktovať osobne aj po telefóne, no neúspešne. Končiaci minister Blažek na textovú správu nereagoval.



Tomáš Jiřikovský skončil v roku 2017 vo väzení za spreneveru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojovanie. Prevádzkoval a zrejme aj založil on-line trhovisko Nucleus Market na predaj drog, ktoré skončilo krátko po tom, čo ho v roku 2016 zadržali. Predávali sa tam najmä zbrane, drogy a lieky. Z väzenia ho prepustili v roku 2021.



Blažek vo štvrtok povedal, že v marci dostal ponuku na získanie 30 percent bitcoinov pre ministerstvo z peňaženky, ktorú polícia zaistila od Jiřikovského a po prepustení mu ju vrátila. Prostredníctvom svojho právnika ponúkol rezortu spravodlivosti 30 percent ako dar, ktorý minister Blažek prijal. Štát z nich vo verejných aukciách získal 956,8 milióna korún (viac než 38 miliónov eur).