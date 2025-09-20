< sekcia Zahraničie
V Peru našli 12 miliónov rokov starú fosíliu ryby
Paleontológ Mario Gamarra uviedol, že vynikajúci stav pozostatkov prinesie vedcom nové možnosti štúdia tohto prehistorického morského cicavca.
Autor TASR
Lima 20. septembra (TASR) - Peruánski paleontológovia objavili neďaleko tichomorského pobrežia krajiny 12 miliónov rokov starú fosíliu ryby z čeľade sviňuchovitých. Fosília s dĺžkou 3,5 metra bola nájdená v júli peruánskym paleontológom Mariom Urbinom v púšti Ocucaje, zhruba 350 kilometrov južne od hlavného mesta Lima, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.
Urbina predstavil svoj nález tento týždeň v Geologickom, banskom a hutníckom inštitúte (INGEMMET) v Lime a povedal, že ide o vzácny exemplár sviňuchy z geologickej formácie Pisco, ktorá je známa svojimi dobre zachovanými morskými fosíliami.
Ďalší paleontológ Mario Gamarra uviedol, že vynikajúci stav pozostatkov prinesie vedcom nové možnosti štúdia tohto prehistorického morského cicavca - „ako sa pohyboval, ako plával, čo jedol a ako dlho žil“.
Púšť Ocucaje je rajom pre lovcov skamenelín. V tejto oblasti už boli objavené kostry štvornohých trpasličích veľrýb, delfínov, žralokov a iných druhov z obdobia miocénu (pred päť až 23 miliónmi rokov), pripomína AFP.
