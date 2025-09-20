Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Peru našli 12 miliónov rokov starú fosíliu ryby

Paleontológ Mario Gamarra uviedol, že vynikajúci stav pozostatkov prinesie vedcom nové možnosti štúdia tohto prehistorického morského cicavca.

Lima 20. septembra (TASR) - Peruánski paleontológovia objavili neďaleko tichomorského pobrežia krajiny 12 miliónov rokov starú fosíliu ryby z čeľade sviňuchovitých. Fosília s dĺžkou 3,5 metra bola nájdená v júli peruánskym paleontológom Mariom Urbinom v púšti Ocucaje, zhruba 350 kilometrov južne od hlavného mesta Lima, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.

Urbina predstavil svoj nález tento týždeň v Geologickom, banskom a hutníckom inštitúte (INGEMMET) v Lime a povedal, že ide o vzácny exemplár sviňuchy z geologickej formácie Pisco, ktorá je známa svojimi dobre zachovanými morskými fosíliami.

Ďalší paleontológ Mario Gamarra uviedol, že vynikajúci stav pozostatkov prinesie vedcom nové možnosti štúdia tohto prehistorického morského cicavca - „ako sa pohyboval, ako plával, čo jedol a ako dlho žil“.

Púšť Ocucaje je rajom pre lovcov skamenelín. V tejto oblasti už boli objavené kostry štvornohých trpasličích veľrýb, delfínov, žralokov a iných druhov z obdobia miocénu (pred päť až 23 miliónmi rokov), pripomína AFP.
