V Peru prišlo počas pandémie o rodičov takmer 100.000 detí

Lima 7. januára (TASR) - Ochorenie COVID-19 usmrtilo najmenej jedného rodiča alebo hlavného opatrovníka takmer 100.000 detí v Peru. Krajina má najvyššiu mieru týchto úmrtí na svete, oznámila vo štvrtok peruánska vláda. V piatok ju citovala tlačová agentúra AFP.



"Žiaľ, naša krajina má takmer 98.000 detí, ktorí počas pandémie stratili otca, matku či opatrovníka," uviedla peruánska ministerka pre záležitosti žien Anahi Durandová, ktorá sa odvolala na údaje zverejnené v lekárskom časopise The Lancet.



Peru celosvetovo vedie v celkovom počte úmrtí na covid na počet obyvateľov – na nákazlivé ochorenie zomrelo vyše 6000 Peruáncov na milión obyvateľov, ukazuje analýza oficiálnych údajov uskutočnená agentúrou AFP.



Vláda v súčasnosti vypláca každé dva mesiace dôchodok 200 solov (cca 45 eur) vyše 18.000 rodinám.



Durandová dúfa, že tieto dávky sa rozšíria, aby pokrývali psychologickú a vzdelávaciu pomoc a aby sa dostali k vyše 83.000 deťom a dospievajúcim.



Hlavným problémom za súčasného systému je, že mnoho rodín nemá potrebné doklady na to, aby mohli prijímať takýto (sirotský) dôchodok, vysvetlila Durandová.



"Ozýva sa nám mnoho rodín, že chcú dostávať dôchodok, ale nemajú úmrtný list súvisiaci s covidom – v prvej a druhej vlne ľudia zomierali doma, pozostalí nemali podmienky na to, aby sa dostali k potvrdeniu," dodala.



Juhoamerická krajina s 33 miliónmi obyvateľov zažíva tretiu vlnu nákazy koronavírusom a zaznamenala vyše dva milióny prípadov infekcie.



Od začiatku celosvetovej pandémie začiatkom roka 2020 podľahlo v Peru ochoreniu vyše 202.900 ľudí.