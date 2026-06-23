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V Peru Roberto Sánchez žiada o anulovanie hlasov zo zahraničia
Po sčítaní takmer všetkých odovzdaných hlasov vedie Fujimoriová s 50,11 percenta hlasov, zatiaľ čo Sánchez získal 49,88 percenta.
Autor TASR
Lima 23. júna (TASR) - Peruánsky ľavicový prezidentský kandidát Roberto Sánchez v pondelok vyzval na anulovanie hlasov zo zahraničia, pričom podľa doterajších predbežných výsledkov tesne zaostáva za svojou konzervatívnou súperkou Keiko Fujimoriovou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Po sčítaní takmer všetkých odovzdaných hlasov vedie Fujimoriová s 50,11 percenta hlasov, zatiaľ čo Sánchez získal 49,88 percenta. Ide o rozdiel približne 40.000 hlasov a miestne orgány musia ešte pred vyhlásením víťaza preveriť 82.000 sporných volebných lístkov.
„Podali sme žiadosť o anulovanie, aby Národná volebná komisia mohla vyhlásiť voľby v 119 konzulárnych úradoch za neplatné,“ uviedol Sánchez v príspevku na platforme X. „Volebný proces vážne ovplyvnili zmeny zavedené na žiadosť výkonnej moci (ministerstva zahraničných vecí), konkrétne v druhom kole prezidentských volieb,“ uviedol bez poskytnutia dôkazov podporujúcich toto tvrdenie.
Sánchez poukazuje na administratívne nezrovnalosti pri spracovaní hlasov zo zahraničia, pričom ide o približne 300.000 lístkov. Veľká časť zahraničných voličov podporila práve Fujimoriovú, najmä v Spojených štátoch či Japonsku. Sánchez tvrdí, že teraz by viedol o približne 25.000 hlasov, ak by sa zahraničné hlasy nezapočítali.
Mnohí voliči dúfali, že voľby ukončia obdobie politického chaosu, ktorý viedol k väzneniu, zosadeniu a odvolaniu niekoľkých prezidentov. Krajina je však hlboko rozdelená medzi husto obývané pobrežie a vidiecky a domorodý juh. Nový prezident bude v poradí deviatym lídrom za posledných desať rokov a do úradu nastúpi 28. júla na päť rokov.
Po sčítaní takmer všetkých odovzdaných hlasov vedie Fujimoriová s 50,11 percenta hlasov, zatiaľ čo Sánchez získal 49,88 percenta. Ide o rozdiel približne 40.000 hlasov a miestne orgány musia ešte pred vyhlásením víťaza preveriť 82.000 sporných volebných lístkov.
„Podali sme žiadosť o anulovanie, aby Národná volebná komisia mohla vyhlásiť voľby v 119 konzulárnych úradoch za neplatné,“ uviedol Sánchez v príspevku na platforme X. „Volebný proces vážne ovplyvnili zmeny zavedené na žiadosť výkonnej moci (ministerstva zahraničných vecí), konkrétne v druhom kole prezidentských volieb,“ uviedol bez poskytnutia dôkazov podporujúcich toto tvrdenie.
Sánchez poukazuje na administratívne nezrovnalosti pri spracovaní hlasov zo zahraničia, pričom ide o približne 300.000 lístkov. Veľká časť zahraničných voličov podporila práve Fujimoriovú, najmä v Spojených štátoch či Japonsku. Sánchez tvrdí, že teraz by viedol o približne 25.000 hlasov, ak by sa zahraničné hlasy nezapočítali.
Mnohí voliči dúfali, že voľby ukončia obdobie politického chaosu, ktorý viedol k väzneniu, zosadeniu a odvolaniu niekoľkých prezidentov. Krajina je však hlboko rozdelená medzi husto obývané pobrežie a vidiecky a domorodý juh. Nový prezident bude v poradí deviatym lídrom za posledných desať rokov a do úradu nastúpi 28. júla na päť rokov.