V Peru sa obnovili protivládne demonštrácie

Buenos Aires 8. januára (TASR) - Nová vlna protivládnych protestov v Peru prerástla na juhu krajiny do potýčok medzi demonštrantmi a bezpečnostnými silami. S odvolaním sa na peruánsku políciu o tom v sobotu informovala agentúra DPA.



Podľa polície boli v piatok pri násilnostiach na juhu Peru zranení traja policajti, ktorých letecky previezli do nemocníc v Lime.



Polícia spresnila, že demonštranti hádzali na policajtov kamene a pokúsili sa vtrhnúť do areálu letiska v meste Juliaca. Miestna rozhlasová stanica RPP informovala, že polícia použila na rozohnanie davu slzotvorný plyn.



Peruánske ministerstvo zdravotníctva vo svojom vyhlásení informovalo, že počas protivládnych protestov bolo od ich opätovného vypuknutia zranených viac ako 40 ľudí.



Protesty sú namierené proti vláde prezidentky Diny Boluarteovej, ktorá sa - ako viceprezidentka - dostala k moci po odvolaní svojho predchodcu Pedra Castilla.



Demonštranti požadujú jej odstúpenie, rozpustenie parlamentu a prepustenie uväzneného exprezidenta Castilla.



Castillo bol z funkcie prezidenta odvolaný začiatkom decembra 2022. Parlament o tom rozhodol len krátko po tom, čo Castillo oznámil zámer rozpustiť zákonodarný zbor a vyhlásiť predčasné voľby.



Poslanci zdôvodnili, že Castilla zbavili funkcie z dôvodu "trvalej morálnej nespôsobilosti“. Polícia následne na Twitteri oznámila, že Castilla zadržali bezpečnostné zložky na základe obvinenia z pokusu o štátny prevrat. Momentálne je vo vyšetrovacej väzbe.



Jeho stúpenci od jeho zatknutia opakovane vyšli do ulíc, aby protestovali proti politickej kríze. Pri zrážkach s políciou už prišli o život už približne dve desiatky ľudí, dodala DPA.