V Peru sa začali voľby, o funkciu prezidenta sa uchádza 35 kandidátov
Predvolebné prieskumy naznačujú, že žiadny z kandidátov nezískava viac ako 15 percent hlasov, čo je ďaleko od 50-percentnej hranice potrebnej na úspech už v prvom kole hlasovanie.
Lima 12. apríla (TASR) - V Peru sa v nedeľu otvorili volebné miestnosti, pričom voliči rozhodujú o novom prezidentovi aj zložení parlamentu. Predvolebnému súboju dominovali témy ako kriminalita a politická nestabilita, keď si v krajine vyberajú už deviatu hlavu štátu za posledné desaťročie, pripomína agentúra AFP, píše TASR.
Vo voľbách má možnosť odovzdať hlasovací lístok približne 27 miliónov Peruáncov. Vyberajú si spomedzi 35 kandidátov na novú hlavu štátu, medzi ktorými je napríklad komik, mediálny magnát, dcéra autoritárskeho prezidenta či bývalý starosta prirovnávajúci sa ku kreslenému prasiatku. Len hlasovací lístok so zoznamom mien má dĺžku takmer pol metra.
V predvolebných prieskumoch dominovali konzervatívni kandidáti, čo naznačuje, že Peru by mohlo byť ďalšou krajinou s pravicovou vládou, ktoré sú v Južnej Amerike na vzostupe. Favoriti sa predbiehali vo volebných sľuboch – od likvidácie nájomných vrahov, cez prenasledovanie migrantov až po zatváranie delikventov do väzníc v džungli obklopených hadmi.
Krátko pred voľbami Keiko Fujimoriová, dcéra bývalého autoritárskeho prezidenta Alberta Fujimoriho, pre AFP povedala, že počas prvých 100 dní „obnoví poriadok,“ pošle do väzníc armádu, deportuje nelegálnych migrantov a posilní stráženie hraníc.
Favoritom je tiež bývalý starosta Limy Ricardo Belmont (80), ktorého šance sa v závere kampane prudko posilnili vďaka veľkej popularite na sociálnej sieti TikTok.
Kandidujú aj televízny komik Carlos Alvarez a bývalý starosta Rafael Lopez Aliaga, ktorý sľubuje „loviť“ Venezuelčanov a prezýva sa „Porky“.
Za posledné desaťročie sa počet vrážd v Peru viac než zdvojnásobil. Nahlásené prípady vydierania dokonca vzrástli viac než osemnásobne – z 3200 na 26.500 ročne. Mnohí voliči preto podľa agentúry hovoria, že sú unavení z politickej situácie, škandálov a intríg, ktoré viedli k odvolaniu a stíhaniu viacerých prezidentov. Peru má dokonca špeciálne väzenie pre bývalých prezidentov. Krajina zažíva od roku 2016 obdobie politickej nestability, počas ktorého mala už osem prezidentov.
Predvolebné prieskumy naznačujú, že žiadny z kandidátov nezískava viac ako 15 percent hlasov, čo je ďaleko od 50-percentnej hranice potrebnej na úspech už v prvom kole hlasovanie. Preto je pravdepodobné, že v júni sa uskutoční aj druhé kolo volieb.
Voliči pritom rozhodnú aj o zložení kongresu, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri páde viacerých lídrov. Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 (14.00 SELČ) h miestneho času a zatvoria sa o 17.00 h.
