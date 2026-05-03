< sekcia Zahraničie
V Peru spustili audit výsledkov prvého kola prezidentských volieb
Do druhého kola volieb, ktoré sa uskutoční 7. júna, postupujú len dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.
Autor TASR
Lima 3. mája (TASR) – Pre nezrovnalosti pri hlasovaní sa v Peru uskutoční audit prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa konalo pred tromi týždňami, informovala v nedeľu agentúra AFP. Preverujú sa tisíce zápisníc o hlasovaní, ktorých hodnovernosť bola spochybnená.
Zo sčítania viac ako 97 percent hlasovacích lístkov vyplýva, že radikálne ľavicového kandidáta Roberta Sáncheza, ktorého volilo 12 percent voličov, a ultrakonzervatívneho Rafaela Lópeza Aliagu s 11,9 percentami získaných hlasov delí približne 27.500 hlasov.
Obaja títo kandidáti zaostávajú za pravicovou kandidátkou Keiko Fujimoriovou, ktorú v prvom kole podporilo 17,12 percenta voličov.
Do druhého kola volieb, ktoré sa uskutoční 7. júna, postupujú len dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.
Deň prezidentských volieb sprevádzali logistické problémy v hlavnom meste. Nasledovalo pomalé sčítavanie hlasov. Pochybnosti vyvolal aj nález niekoľkých schránok s hlasovacími lístkami v jednom z kontajnerov na odpadky v Lime. Aliaga vyzval na opakovanie volieb v Lime, kde bol kedysi primátorom, no predstavitelia Národnej volebnej poroty (JNE) jeho žiadosť zamietli.
JNE teraz vykoná „úplný a dôkladný IT audit volebného procesu prvého kola“, ktorý zabezpečí výbor nezávislých expertov z Peru aj zahraničných špecialistov. Cieľom tohto kroku je posilniť „transparentnosť, integritu a spoľahlivosť volebných výsledkov“, uviedla JNE.
V Peru je hlasovanie povinné; registrovaných tam je viac ako 27 miliónov voličov.
Zo sčítania viac ako 97 percent hlasovacích lístkov vyplýva, že radikálne ľavicového kandidáta Roberta Sáncheza, ktorého volilo 12 percent voličov, a ultrakonzervatívneho Rafaela Lópeza Aliagu s 11,9 percentami získaných hlasov delí približne 27.500 hlasov.
Obaja títo kandidáti zaostávajú za pravicovou kandidátkou Keiko Fujimoriovou, ktorú v prvom kole podporilo 17,12 percenta voličov.
Do druhého kola volieb, ktoré sa uskutoční 7. júna, postupujú len dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.
Deň prezidentských volieb sprevádzali logistické problémy v hlavnom meste. Nasledovalo pomalé sčítavanie hlasov. Pochybnosti vyvolal aj nález niekoľkých schránok s hlasovacími lístkami v jednom z kontajnerov na odpadky v Lime. Aliaga vyzval na opakovanie volieb v Lime, kde bol kedysi primátorom, no predstavitelia Národnej volebnej poroty (JNE) jeho žiadosť zamietli.
JNE teraz vykoná „úplný a dôkladný IT audit volebného procesu prvého kola“, ktorý zabezpečí výbor nezávislých expertov z Peru aj zahraničných špecialistov. Cieľom tohto kroku je posilniť „transparentnosť, integritu a spoľahlivosť volebných výsledkov“, uviedla JNE.
V Peru je hlasovanie povinné; registrovaných tam je viac ako 27 miliónov voličov.