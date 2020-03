V Peru zachránili 200 netopierov, ľudia ich chceli upáliť

Lima 26. marca (TASR) – Peruánske úrady včera apelovali na občanov, aby prestali zabíjať netopiere. K takejto výzve podľa agentúry AFP pristúpili po tom, ako sa im podarilo zachrániť približne 200 netopierov, ktorých sa chystali upáliť na severe krajiny miestni dedinčania veriaci, že práve netopiere môžu za šírenie nového koronavírusu SARS-CoV-2.



"Nesmieme pre pandémiu prekrúcať situáciu. Netopiere nie sú naši nepriatelia," uviedla peruánska správa lesov a fauny (SERFOR). Obyvateľov zároveň vyzvala, aby sa upokojili.



SERFOR takéto vyhlásenie vydala v reakcii na správanie roľníkov v dedine Culden ležiacej v regióne Cajamarca na severe krajiny, ktorí sa pokúsili netopiere upáliť.



"Na tieto cicavce zaútočili, lebo sa domnievali, že môžu za šírenie koronavírusu," uviedla SERFOR, ktorej príslušníkom sa netopiere podarilo zachrániť a neskôr vypustiť do jaskyne ležiacej ďaleko od zmienenej dediny.



Peruánska štátna správa lesov a fauny okrem toho uviedla, že netopiere sú pre ľudí prospešné, keďže až 70 percent z ich druhov sa živí hmyzom, a to často aj takým, ktorý je škodlivý pre poľnohospodárstvo i zdravie ľudí. Ako príklad uviedla SERFOR komáre, ktoré prenášajú horúčku dengue i ďalšie choroby. Podľa Jessicy Gálvezovej-Durandovej zo SERFOR by sa však ľudia mali vyhýbať konzumácii mäsa divo žijúcich zvierat.



Netopierie mäso sa považuje za delikatesu v niektorých ázijských krajinách vrátane Číny, odkiaľ sa nový koronavírus rozšíril do celého sveta.



Mnohí experti a vedci podľa agentúry AFP veria, že pôvodcom nákazy sú skutočne netopiere, ktoré však koronavírus na človeka nepreniesli priamo, ale prostredníctvom iného infikovaného zvieraťa. Možno cez šupinavca - jediného šupinatého cicavca na svete patriaceho k ohrozeným druhom -, ktorého mäso sa často v Číne konzumuje, lebo sa mu pripisujú nepotvrdené liečebné účinky.



V Peru dosiaľ zaznamenali v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 vyše 400 nakazených a deväť úmrtí.