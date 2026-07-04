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V Peruánskych prezidentských voľbách vyhrala Fujimoriová
Nová prezidentka je dcérou bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho.
Autor TASR
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Lima 4. júla (TASR) - Peruánske úrady v piatok vyhlásili 51-ročnú Keiko Fujimoriovú za víťazku druhého kola prezidentských volieb, keď to v piatok potvrdil najvyšší volebný orgán krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Po sčítaní všetkých hlasov získala Fujimoriová 50,135 percenta (9.223.000 hlasov), zatiaľ čo jej ľavicový súper Roberto Sánchez 49,865 percenta (vyše 9.173.000 hlasov).
Nová prezidentka je dcérou bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho. Jeho vláda v 90. rokoch porazila extrémistickú maoistickú skupinu „Svetlý chodník“, no zároveň sa vydala autoritárskym smerom. Za porušovanie ľudských práv a korupciu však bol neskôr odsúdený.
Fujimoriová sa o prezidentskú funkciu uchádzala už štyrikrát, pričom za uplynulých desať rokov bolo v tejto pozícii sedem mužov a jedna žena. Potvrdzuje to politickú nestabilitu, pričom voliči čelia rastúcej kriminalite, najmä vydieraniu násilných organizovaných zločineckých gangov. Fujimoriová sľúbila, že proti zločinu bude nekompromisne bojovať.
Po sčítaní všetkých hlasov získala Fujimoriová 50,135 percenta (9.223.000 hlasov), zatiaľ čo jej ľavicový súper Roberto Sánchez 49,865 percenta (vyše 9.173.000 hlasov).
Nová prezidentka je dcérou bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho. Jeho vláda v 90. rokoch porazila extrémistickú maoistickú skupinu „Svetlý chodník“, no zároveň sa vydala autoritárskym smerom. Za porušovanie ľudských práv a korupciu však bol neskôr odsúdený.
Fujimoriová sa o prezidentskú funkciu uchádzala už štyrikrát, pričom za uplynulých desať rokov bolo v tejto pozícii sedem mužov a jedna žena. Potvrdzuje to politickú nestabilitu, pričom voliči čelia rastúcej kriminalite, najmä vydieraniu násilných organizovaných zločineckých gangov. Fujimoriová sľúbila, že proti zločinu bude nekompromisne bojovať.