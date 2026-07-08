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V Perzskom zálive je podľa úradov zablokovaných takmer 6000 námorníkov
Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo, a mierové rokovania označil za stratu času.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 8. júla (TASR) - Medzinárodná námorná organizácia (IMO) v stredu vyzvala na „maximálnu zdržanlivosť a deeskaláciu“, keďže takmer 6000 námorníkov zostalo zablokovaných v Perzskom zálive v dôsledku nových útokov medzi USA a Iránom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Spojené štáty začali útočiť na Irán v utorok v reakcii na ostreľovanie plavidiel v Hormuzskom prielive, z ktorých obviňujú Teherán. Ten v stredu útočil na americké ciele v Kuvajte a Bahrajne.
„Tieto útoky ešte viac prehlbujú strach, neistotu a psychickú záťaž, ktorým už teraz odoláva takmer 6000 námorníkov, po tom ako zostali uväznení na palubách lodí a nemôžu bezpečne opustiť Perzský záliv,“ uviedol vo vyhlásení generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez.
„Odsudzujem útoky, ku ktorým došlo počas posledných dvoch dní proti viacerým lodiam prechádzajúcim Hormuzským prielivom,“ pokračoval Dominguez s tým, že „nevinní námorníci (sú) vo vážnom nebezpečenstve“.
„Všetky dotknuté štáty (som vyzval), aby prejavili maximálnu zdržanlivosť, bezodkladne upokojili situáciu a umožnili bezpečný odchod lodí, ktoré sú v Perzskom zálive zablokované od začiatku krízy,“ zdôraznil.
„Bezpečnosť námorníkov musí zostať našou najvyššou prioritou,“ dodal Dominguez.
Opätovné obnovenie nepriateľských akcií odsúdila aj Európska únia, Čína či Katar. Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo, a mierové rokovania označil za stratu času.
Spojené štáty začali útočiť na Irán v utorok v reakcii na ostreľovanie plavidiel v Hormuzskom prielive, z ktorých obviňujú Teherán. Ten v stredu útočil na americké ciele v Kuvajte a Bahrajne.
„Tieto útoky ešte viac prehlbujú strach, neistotu a psychickú záťaž, ktorým už teraz odoláva takmer 6000 námorníkov, po tom ako zostali uväznení na palubách lodí a nemôžu bezpečne opustiť Perzský záliv,“ uviedol vo vyhlásení generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez.
„Odsudzujem útoky, ku ktorým došlo počas posledných dvoch dní proti viacerým lodiam prechádzajúcim Hormuzským prielivom,“ pokračoval Dominguez s tým, že „nevinní námorníci (sú) vo vážnom nebezpečenstve“.
„Všetky dotknuté štáty (som vyzval), aby prejavili maximálnu zdržanlivosť, bezodkladne upokojili situáciu a umožnili bezpečný odchod lodí, ktoré sú v Perzskom zálive zablokované od začiatku krízy,“ zdôraznil.
„Bezpečnosť námorníkov musí zostať našou najvyššou prioritou,“ dodal Dominguez.
Opätovné obnovenie nepriateľských akcií odsúdila aj Európska únia, Čína či Katar. Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo, a mierové rokovania označil za stratu času.