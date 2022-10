V Peštianskej župe sa zrazil vlak s kamiónom, hlásia viacero zranených

Budapešť 14. októbra (TASR) - Pri zrážke osobného motorového vlaku s kamiónom pri obci Iklad v Peštianskej župe sa v piatok zranil rušňovodič a viacerí cestujúci, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na server mandiner.hu.



Osobný vlak S780 smerujúci z mesta Balassagyarmat do Aszódu pri stanici Iklad-Domony felső sa na nechránenom železničnom priecestí zrazil s nákladným autom, ktoré riadil 41-ročný vodič.



Pri nehode sa jedna náprava motorového vlaku vykoľajila. Vlakom cestovalo 22 osôb, vrátane železničiarov. Vodič vozidla sa nezranil. Poranenia utrpel rušňovodič a viacerí cestujúci vlaku, ktorých previezli do nemocnice.



Do záchrannej akcie nasadili hasičov z Aszódu, Budapešti a z Gödöllő. Okrem sanitiek na mieste zasahovali aj dva záchranárske vrtuľníky.



Podľa servera borsonline.hu je rušňovodič v kritickom stave a v šoku. Z 21 zranených utrpelo ťažké poranenia päť osôb.



Okolnosti nehody, ktorú zapríčinila pravdepodobne nepozornosť vodiča nákladného vozidla, vyšetruje polícia.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)