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V Petrohrade explodovalo auto, ktoré šoféroval armádny plukovník
K výbuchu došlo ráno okolo 7.00 h miestneho času (5.00 h SEČ) v mestskej časti Šušary na Kolpinskom šose (výpadovke), polícia okolie miesta incidentu zablokovala.
Autor TASR
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Moskva 12. novembra (TASR) - V Petrohrade vo štvrtok vybuchlo auto, ktoré šoféroval zatiaľ nemenovaný ruský plukovník. Ako informoval server Fontanka, vojak zahynul a člen rodiny, ktorý ho sprevádzal, je zranený, píše TASR.
K výbuchu došlo ráno okolo 7.00 h miestneho času (5.00 h SEČ) v mestskej časti Šušary na Kolpinskom šose (výpadovke), polícia okolie miesta incidentu zablokovala.
Koncom augusta zahynul pri podobnom incidente v mikrorajóne Slavianka na Kolpinskom šose asi pol kilometra od štvrtkového výbuchu podplukovník protivzdušnej obrany. K explózii jeho auta došlo, keď sa spolu s manželkou chystal odísť z miesta svojho bydliska. Jeho manželku s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice. V oboch prípadoch bolo výbušné zariadenie odpálené na diaľku.
K výbuchu došlo ráno okolo 7.00 h miestneho času (5.00 h SEČ) v mestskej časti Šušary na Kolpinskom šose (výpadovke), polícia okolie miesta incidentu zablokovala.
Koncom augusta zahynul pri podobnom incidente v mikrorajóne Slavianka na Kolpinskom šose asi pol kilometra od štvrtkového výbuchu podplukovník protivzdušnej obrany. K explózii jeho auta došlo, keď sa spolu s manželkou chystal odísť z miesta svojho bydliska. Jeho manželku s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice. V oboch prípadoch bolo výbušné zariadenie odpálené na diaľku.