V Petrohrade hospitalizovali dve osoby pre podozrenie na koronavírus

Moskva 22. januára (TASR) – V petrohradskej nemocnici hospitalizovali pre podozrenie na nakazenie novým koronovírusom podobným pôvodcovi ochorenia SARS dve osoby, ktoré krátko pred tým prileteli z Číny. S odvolaním sa na úrad petrohradskej vicegubernátorky Anny Miťaninovej o tom v stredu informovala agentúra Interfax.



Hospitalizovaní v Botkinovej klinickej infekčnej nemocnici mali byť občan Ruska a občan Číny, ktorí pred tým prileteli na letisko Pulkovo - údajne zo Šanghaja.



Epidemiológ Gennadij Oniščenko, bývalý šéf úradu pre dohľad nad kvalitou potravín (Rospotrebnadzor), v tejto súvislosti uviedol, že netreba robiť unáhlené závery, pretože ide o "bežný zdravotnícky proces".



Nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša z človeka na človeka. Predpokladaným zdrojom nákazy je trhovisko s plodmi mora v stredočínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa rozšírila aj do viacerých ďalších ázijských krajín. Presná príčina však zatiaľ zistená nebola. Prípady nákazy novým vírusom už okrem Číny potvrdili aj Japonsko, Južná Kórea, Thajsko, Taiwan či Spojené štáty.



Nový druh koronavírusu pochádza z toho istého rodu ako pôvodca ochorenia SARS, ktorému v rokoch 2002 a 2003 podľahli stovky ľudí po celej pevninskej Číne a v Hongkongu.



V stredu sa koná mimoriadne zasadnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), na ktorom sa má určiť, či nový vírus predstavuje medzinárodnú hrozbu, a tiež to, ako sa k nemu bude pristupovať.