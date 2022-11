V Petrohrade otvorili prvé queer múzeum v Rusku

Moskva/Praha 28. novembra (TASR) - V Petrohrade otvorili vôbec prvé queer múzeum v Rusku. Pre zákon o úplnom zákaze propagovania "netradičných sexuálnych vzťahov", ktorý nedávno prijala Štátna duma, však bude múzeum fungovať len pár dní. Keď totiž zákon nadobudne účinnosť, bude existencia múzea protiprávna.



Na svojom webe to v pondelok uviedla stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorá dodala, že zakladateľom múzea je aktivista za práva LGBT+ ľudí a miestny historik Piotr Voskresenskij, informuje TASR.



V záujme bezpečnosti múzea, ktoré otvorili v nedeľu, Voskresenskij nezverejnil jeho presnú adresu. Dostať sa doň dá tak, že záujemca osloví Voskresenského cez sociálnu sieť Facebook.



Návštevníkov múzea pri vstupe víta portrét Piotra Čajkovského, ruského hudobného skladateľa a jedného z najznámejších gejov z čias cárskeho Ruska.



Voskresenskij uviedol, že práve počas návštevy skladateľovho múzea v meste Klin dostal nápad založiť queer múzeum. Jeho zbierkový fond vytváral dva a pol roka, pričom exponáty hľadal aj na blších trhoch, na internete, v starožitníctvach, či na aukciách. Súčasťou expozície sú asi tri desiatky artefaktov.



Múzeum v Petrohrade bude otvorené asi päť dní. Voskresenskij však nevylučuje, že sa stane "múzeom v exile" alebo "múzeom-utečencom", ak sa otvorí v inej krajine.



Voskresenskij však podľa vlastných slov nestráca nádej, že v budúcnosti budú môcť všetky exponáty opäť legálne vystaviť v Rusku.



"Pokiaľ to bude možné, budeme ukazovať, že ideológia, ktorú vnucuje totalitná diktatúra, je lož. Že úrady nemajú monopol na tradičné hodnoty, že LGBT ľudia existovali v Rusku pred 100 aj 200 rokmi a majú rovnaké právo na ľudskú dôstojnosť, šťastie a budúcnosť ako všetci ostatní občania," vyhlásil Voskresenskij.



Stanica RFE/RL pripomenula, že Štátna duma prijala 24. novembra v treťom, záverečnom čítaní návrh zákona o zákaze takzvanej LGBT+ propagandy, ktorý má za cieľ zastaviť šírenie informácií o homosexualite, bisexualite, transgenderizme. Podobný zákon už v Rusku platí od roku 2013 - vzťahuje sa však len na maloletých; nový návrh zákona je zameraný na všetky vekové kategórie.



Nový návrh zákona tiež zakazuje inzeráty, správy v médiách a na internete, knihy, filmy a divadelné predstavenia, ktoré obsahujú takúto "propagandu". Rozširuje aj existujúce obmedzenia o zákaze šírenia informácií o zmene pohlavia pred neplnoletými.



Porušenia zákona sa budú trestať pokutami a ak sa ich dopustia ľudia bez trvalého pobytu v Rusku, môže to viesť k ich vyhosteniu.



Ochrancovia ľudských práv a aktivisti pracujúci s LGBT+ skupinami sú presvedčení o tom, že nový zákon znemožní činnosť pomáhajúcim organizáciám, zvýši v Rusku nielen represiu, ale aj mieru nenávisti voči LGBT+ ľuďom. Aktivisti tiež opakovane upozorňujú, že tieto zákony porušujú práva celej spoločnosti.