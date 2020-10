V piatok zasiahne americkú Louisianu už šiesty hurikán za tento rok

Washington 9. októbra (TASR) - Hurikán Delta by mal v piatok večer zasiahnuť južné pobrežie amerického štátu Lousiana. Americké orgány povolali na pomoc obyvateľom, ktorí oblasť opúšťajú, viac ako 2400 príslušníkov Národnej gardy. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Hurikán Delta, ktorý si ostatné dni razí cestu cez západnú časť Mexického zálivu, v piatok sprevádzal vietor s rýchlosťou 195 kilometrov za hodinu, uviedlo americké Národné stredisko pre hurikány (NHC). Stredisko dodalo, že v súčasnosti ide o hurikán 3. kategórie, ktorý môže spôsobiť rozsiahle škody a "život ohrozujúci búrlivý príliv", následkom ktorého sa morská hladina môže zvýšiť až o tri metre.



Tropická búrka Delta sa tento týždeň prehnala cez mexický polostrov Yucatán, nespôsobila však veľké škody a neboli hlásené ani obete. Tentoraz však smeruje do oblasti, ktorú len minulý august zasiahol ničivý hurikán 4. kategórie zvaný Laura.



Podľa guvernéra Louisiany Johna Bela Edwardsa zasiahne hurikán Delta tú oblasť štátu, "ktorá je na to najmenej pripravená". Dovedna to bude tento rok už šiesty hurikán, ktorý zasiahne Louisianu, pripomína agentúra AP.



Delta je v rámci tejto nadpriemerne aktívnej hurikánovej sezóny v Atlantickom oceáne už 26. pomenovanou búrkou. Meteorológovia museli iba druhýkrát za ostatných 70 rokov využiť na pomenovanie búrky grécku alfabetu po tom, ako im v septembri došli tradičné názvy.



Vedci sa domnievajú, že v dôsledku klimatický zmien bude počet silných hurikánov naďalej stúpať, informuje AFP.