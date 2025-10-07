< sekcia Zahraničie
V Piešťanoch nastanú ďalšie zmeny organizácie dopravy
V najbližších dňoch budú práce prebiehať na ulici Orviský kút, kde dôjde k zjednosmerneniu cesty v smere na Detviansku a zabezpečeniu pozdĺžneho parkovania po ľavej strane.
Autor TASR
Piešťany 7. októbra (TASR) - Mesto Piešťany pokračuje v úpravách organizácie dopravy v ďalších lokalitách v dôsledku takzvanej chodníkovej novely. Pristupuje napríklad k vyznačeniu legálnych parkovacích miest či zjednosmerneniu vybraných ulíc. Cieľom je zabezpečiť bezpečný a plynulý prejazd miestnymi cestami. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
V najbližších dňoch budú práce prebiehať na ulici Orviský kút, kde dôjde k zjednosmerneniu cesty v smere na Detviansku a zabezpečeniu pozdĺžneho parkovania po ľavej strane. Na Ulici Alexandra Šindelára bude zobojsmernená premávka a vyznačené parkovacie miesta, na Bottovej bude takisto ulica jednosmerná v smere na Hoštáky a dôjde aj k vyznačeniu parkovacích boxov a pásov.
Parkovacie miesta budú vyznačené aj na uliciach Radlinského, Emila Belluša a na Holubyho ulici, kde takisto znížia rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu. Na uliciach Štefánikova a Bodona zobojsmernia premávku a vyznačia parkovacie miesta.
Počas mesiacov september a október prebieha kontrola neplatného alebo nelegálneho dopravného značenia, ktorým si niektorí obyvatelia neoprávnene vyhradzujú verejné parkovacie miesta na vlastnú potrebu.
Radnica v spolupráci s mestskou políciou monitoruje aj dlhodobo odstavené vozidlá na verejných parkoviskách. „Takéto autá blokujú parkovacie kapacity a ich odstránenie je v kompetencii odboru životného prostredia a odboru dopravy a výstavby. Ide o proces, ktorý si vyžaduje čas a koordináciu viacerých inštitúcií,“ doplnila radnica.
V ďalších etapách budú zmeny postupne realizované aj na uliciach a v lokalitách Sasinkova, Hoštáky, Floreát, Prednádražie, Jánošíkova, vybrané ulice v Starých Piešťanoch a otoč na ulici Adama Trajana.
Chodníková novela spôsobila, že vozidlá, ktoré doteraz parkovali čiastočne na chodníkoch, sa presunuli na vozovku. „Tým sa však zúžil prejazdný profil niektorých ulíc o jeden až 1,2 metra. V dôsledku toho na viacerých miestach nie je možné zachovať minimálnu šírku jazdného pruhu tri metre pre každý smer jazdy, ako to vyžaduje zákon,“ priblížila. Prvá fáza zmien organizácie dopravy prebehla na prelome rokov 2023 a 2024 v širšom centre mesta.
