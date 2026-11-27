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V Piešťanoch začnú advent rozsvietením vianočného stromčeka
Sprievod na Námestie slobody bude sprevádzať hudba Andreja Miškerníka.
Autor TASR
Piešťany 27. novembra (TASR) - Advent sa v Piešťanoch začne v piatok rozsvietením vianočného stromčeka na Winterovej ulici o 17.00 h, následne sa na Námestí slobody uskutoční otvorenie trhov. Tie potrvajú do 31. decembra a prinesú koncerty, folklórne a tanečné vystúpenia či program pre deti. Mesto o tom informovalo na svojom webe.
Sprievod na Námestie slobody bude sprevádzať hudba Andreja Miškerníka. O program na námestí sa postará Základná umelecká škola Piešťany, večer uzavrie koncert skupiny Komajota.
Počas nasledujúcich týždňov vystúpia viacerí interpreti, medzi nimi Team & Habera Tribute, Janko Kulich & Kolegium, Ludo Kuruc Band, Alan Murin či skupina Voising. Program doplnia tanečné školy, folklórne súbory a detskí účinkujúci.
Adventné nedele prinesú folklórne a spevácke vystúpenia, zapálenie adventných sviec a stretnutia s primátorom mesta Mariánom Škorníkom. Počas druhej až štvrtej adventnej nedele sa uskutoční aj Čaj primátora určený na neformálne rozhovory s obyvateľmi.
Mikulášsky program je naplánovaný na 6. decembra. Vianočná atmosféra zavíta aj do mestskej časti Kocurice, kde v sobotu (28. 11.) o 16.00 h rozsvietia stromček pri Kostole Krista Kráľa.
Trhy budú pokračovať aj po Vianociach. Na Štefana (26. 12.) sa uskutoční Štefanská zábava. Záver roka bude patriť silvestrovskej oslave na Námestí slobody.
Sprievod na Námestie slobody bude sprevádzať hudba Andreja Miškerníka. O program na námestí sa postará Základná umelecká škola Piešťany, večer uzavrie koncert skupiny Komajota.
Počas nasledujúcich týždňov vystúpia viacerí interpreti, medzi nimi Team & Habera Tribute, Janko Kulich & Kolegium, Ludo Kuruc Band, Alan Murin či skupina Voising. Program doplnia tanečné školy, folklórne súbory a detskí účinkujúci.
Adventné nedele prinesú folklórne a spevácke vystúpenia, zapálenie adventných sviec a stretnutia s primátorom mesta Mariánom Škorníkom. Počas druhej až štvrtej adventnej nedele sa uskutoční aj Čaj primátora určený na neformálne rozhovory s obyvateľmi.
Mikulášsky program je naplánovaný na 6. decembra. Vianočná atmosféra zavíta aj do mestskej časti Kocurice, kde v sobotu (28. 11.) o 16.00 h rozsvietia stromček pri Kostole Krista Kráľa.
Trhy budú pokračovať aj po Vianociach. Na Štefana (26. 12.) sa uskutoční Štefanská zábava. Záver roka bude patriť silvestrovskej oslave na Námestí slobody.