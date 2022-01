Iba pár hodín pred Bidenovou návštevou sa zrútil most v Pittsburghu

Na snímke záchranári zasahujú po zrútení mosta v Pittsburghu. Foto: TASR/AP

Na snímke autobus a auto, ktoré boli na moste, keď sa zrútil most v Pittsburghu v piatok 28. januára 2022. Foto: TASR/AP

Pittsburgh 28. januára (TASR) - Desať ľudí sa ľahko zranilo v piatok pri zrútení cestného mosta v meste Pittsburgh v americkom štáte Pensylvánia. K nehode došlo len niekoľko hodín pred tým, ako mal mesto navštíviť prezident USA Joe Biden. Informovala o tom agentúra AP.Podľa šéfa pittsburských hasičov Darryla Jonesa troch z desiatich zranených previezli do nemocnice. Dodal, že všetci sú mimo ohrozenia života.Most v časti Frick Park východne od centra Pittsburghu sa zrútil okolo 06.00 miestneho času (12.00 SEČ). Podľa Jonesa sa na ňom v čase nehody nachádzali približne štyri vozidlá vrátane prímestského autobusu s troma cestujúcimi. Po zrútení mosta začal do okolia unikať plyn z poškodeného potrubia, únik sa však podarilo zastaviť.Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. Podľa agentúry Reuters starosta Pittsburghu Ed Gainey médiam povedal, že most prešiel previerkou bezpečnosti naposledy vlani v septembri.Biely dom vo vyhlásení uviedol, že Biden Pittsburgh navštívi aj napriek piatkovému neštastiu. Biden má v Pittsburghu hovoriť okrem iného o balíku investícií do infraštruktúry v hodnote jedného bilióna dolárov, ktorý zahŕňa aj financovanie opravy ciest a mostov.