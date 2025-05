V Plzni sa začali oslavy 80. výročia oslobodenia americkou armádou

Plzeň 2. mája (TASR) — V Plzni sa v piatok začali päťdňové Slávnosti slobody, ktoré sú pripomienkou 80. výročia oslobodenia toho západočeského mesta jednotkami vedenými generálom Georgeom Pattonom 6. mája 1945 a konca druhej svetovej vojny. Podujatie sa organizuje od roku 1990, patrí k najväčším v Európe a každý rok pritiahne desiatky tisíc návštevníkov. Tento rok ho navštívia aj prezident ČR Petr Pavel aj belgický kráľ Filip, informuje TASR na základe správ portálov tn.cz a Novinky.cz.



Program ponúkne koncerty, prehliadky amerických vozidiel, street food festivaly aj štýlové vojenské kempy, kde stovky nadšencov v dobových uniformách priblížia život v roku 1945. Vrcholom bude nedeľný Convoy of Liberty (Konvoj slobody) – jazda viac ako 300 historických vojenských vozidiel.



Piatkový program sa začal pietnymi aktmi pri pamätníkoch amerických divízií aj československých vojakov. Nasledovať bude prelet historických lietadiel a večerná audiovizuálna šou s názvom Z Normandie až do Plzne.



Hoci tento ročník osláv pripomína okrúhle výročie oslobodenia, mnohí veteráni z USA a Belgicka už pre svoj vek alebo zdravotný stav prísť nemôžu. Výnimočným hosťom však bude 99-ročný Harry Humason, ktorý sa do Čiech vracia prvýkrát od roku 1945. Spolu s ním príde aj zhruba 200 potomkov niekdajších osloboditeľov.



Do mesta dorazilo aj vyše tisíc nadšencov v dobových uniformách. Okrem Spojených štátov pochádzajú napríklad z Poľska, Slovenska, Francúzska, Maďarska, ale aj z Nemecka. Prvýkrát od vojny je v Plzni Dragon Wagon Pacific M26, obrnená verzia 22-tonového ťahača, ktorý bol schopný viesť aj dva tanky naraz.