V Plzni testujú nový megatrolejbus, onedlho bude jazdiť v Bratislave

Praha 11. augusta (TASR) - V Plzni začali vo štvrtok testovať trojčlánkový, 24 metrov dlhý trolejbus, ktorý by mal už onedlho jazdiť po najvyťaženejšej trolejbusovej linke v Bratislave. Ide o jeden z najdlhších trolejbusov svete a v Bratislave bude čoskoro nasadený do riadnej prevádzky premiérovo na území Slovenska či Česka, uvádza spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje nové trolejbusy nasadiť na linku 71, ktorá premáva medzi bratislavskou hlavnou železničnou stanicou a mestskou časťou Vrakuňa. Veľkokapacitné trolejbusy si objednala aj Praha, tam by mali jazdiť na Letisko Václava Havla, pripomína server Novinky.cz.



"Počas dvoch mesiacov skúšobných jázd (...) najazdí 24-metrový trolejbus približne 2500 kilometrov," uviedol hovorca Škoda Group Jan Švehla pre denník Právo. "Preverí sa okrem iného nastavenie pohonu, vyskúšajú sa prechody medzi sekciami napájacej sústavy, otestuje sa hlučnosť aj vibrácie motora," vysvetlil Švehla. "Prví cestujúci sa megatrolejbusom prvýkrát prevezú priamo v Bratislave," dodal.



Trolejbus váži 38 ton a dosahuje maximálnu rýchlosť 70 km/h. Zmestí sa doň až 175 cestujúcich, z toho 60 sediacich, čo je viac než v električkových súpravách. Súčasťou výbavy sú aj batérie na jazdu mimo trolejového vedenia.



Nové vozidlá budú okrem iného vybavené výkonnou automatickou klimatizáciou, bezpečnostným kamerovým systémom aj moderným informačným systémom zobrazujúcim prestupy na iné linky v reálnom čase.



Podvozok a karosériu vozidla dodáva poľsko-španielska spoločnosť Solaris, všetku elektrotechniku plzenská Škoda Electric spadajúcu pod Škoda Transportation, ktorá je najväčším výrobcom trolejbusov v Európe.



Okrem veľkokapacitných trolejbusov dodá Solaris v spolupráci so Škoda Transportation slovenskému hlavnému mestu ďalších 23 kratších dvojčlánkových trolejbusov. Tie sú dlhé 18 metrov. Cena kontraktu na dodanie týchto dvoch typov vozidiel je približne 29 miliónov eur bez DPH. Nákup je financovaný prevažne z eurofondov. DPB okrem toho objednal aj 11 krátkych 12-metrových trolejbusov od spoločnosti SOR Libchavy.



Bratislavský dopravný podnik už dávnejšie informoval, že nové trolejbusy nasadí do premávky ešte tento rok.





