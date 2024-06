V pobaltských krajinách víťazili vo voľbách do EP konzervatívci

Tallinn/Vilnius/Riga 10. júna (TASR) – V trojici pobaltských krajín získali najviac hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) konzervatívne subjekty, ktoré patria do Európskej ľudovej strany(EPP). TASR o tom informuje na základe správ agentúry APA.



V Estónsku sa presadila konzervatívna Isamaa (Vlasť) s 21,50 percenta hlasov pred sociálnymi demokratmi (SDE), ktorých podporilo 19,30 percenta hlasov. Na treťom mieste bola s 17,90 percenta liberálna Estónska reformná strana, ktorú vedie premiérka Kaja Kallasová.



V Litve zvíťazil konzervatívny Vlastenecký zväz – Kresťanskí demokrati (TS-LKD), ktorý podľa predbežných výsledkov získal 21,33 percenta hlasov. Nasledovali sociálni demokrati s 18 percentami a Zväz roľníkov a zelených s 9,13 percenta.



V Lotyšsku skončila prvá strana Nová jednota (JV) so ziskom 25,07 percenta. Pravicovo populistická Národná aliancia (NA) mala 22,08 percenta pred Zväzom zelených a poľnohospodárov s 8,18 percenta hlasov.



Voľby do EP sa v členských krajinách EÚ konali od štvrtka 6. do nedele 9. júna. Vo štvrtok sa začali v Holandsku a vo väčšine členských krajín sa skončili v nedeľu. Do europarlamentu si občania Únie zvolili na obdobie piatich rokov 720 poslancov. Ich počet sa oproti predošlému funkčnému obdobiu zvýši o 15.