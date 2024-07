V Pobreží Slonoviny sa začala očkovacia kampaň malých detí

Abidjan 16. júla (TASR) - Zdravotníci v africkom štáte Pobrežie Slonoviny začali v pondelok podávať deťom najnovšiu vakcínu proti malárii. Ide o začiatok regionálnej očkovacej kampane, od ktorej si odborníci sľubujú, že by mohla obmedziť vplyv jedného z najväčších zabijakov Afriky.



Pobrežie Slonoviny sa stalo prvým štátom západnej Afriky, kde sa začala uvádzať na trh najnovšia vakcína proti malárii. Cieľom je zaočkovať približne 250.000 detí mladších ako dva roky.



Trojdávkovú vakcínu známu ako R21/Matrix-M vyvinula britská Oxfordská univerzita a vlani v októbri ju schválila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Výskum naznačuje jej 75-percentnú účinnosť pri prevencii závažných ochorení a úmrtí v prvom roku, pričom ochranu je možné predĺžiť najmenej o ďalší rok posilňujúcou dávkou vakcíny.



WHO v roku 2021 schválila prvú vakcínu proti malárii, známu ako Mosquirix, ktorej výrobcom je spoločnosť GSK. Táto vakcína sa podáva v štyroch dávkach a ochrana sa stratí v priebehu niekoľkých mesiacov. Spoločnosť GSK tiež uviedla, že bude schopná vyrobiť len asi 15 miliónov dávok.



V Indii však už medzičasom vyrobili 25 miliónov dávok oxfordskej vakcíny. Tamojší výrobca deklaroval, že ročne dokáže vyrobiť najmenej 100 miliónov dávok, pričom cena bude približne štyri doláre na dávku.



Na Afriku pripadá viac ako 94 percent z približne 249 miliónov prípadov malárie na svete, pričom asi 600.000 prípadov sa končí smrťou. Maláriu - závažné parazitárne ochorenie - šíria komáre a najčastejšie postihuje deti do päť rokov a tehotné ženy.



Minister zdravotníctva Pobrežia Slonoviny Pierre Demba uviedol, že spustenie očkovania proti malárii je prejavom záväzku vlády investovať do detí. "Sú budúcnosťou našej krajiny," dodal.



Adrian Hill z Oxfordskej univerzity vo vyhlásení uviedol, že spustenie očkovacej kampane v Pobreží Slonoviny znamená začiatok novej éry v boji proti malárii. Vyjadril nádej, že vakcína bude čoskoro dostupná pre všetky krajiny v Afrike, ktoré ju budú chcieť použiť.



Keďže vakcíny proti malárii nezastavia šírenie choroby, odborníci už dlho pripomínajú, že ďalšie opatrenia, ako je postrek insekticídmi, účinná liečba a používanie sieťok okolo postele, sú nevyhnutné.



Globálna aliancia za očkovanie a imunizáciu (GAVI), ktorá pomáha chudobným krajinám nakupovať vakcíny, uviedla, že zásoby vakcíny vyvinutej v Oxforde dostali aj ďalšie štáty vrátane Stredoafrickej republiky, Čadu a Južného Sudánu.