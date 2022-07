V Podnestersku narastá napätie, región sa chce pripojiť k Rusku

Kišiňov 22. júla (TASR) - Napätie v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko v posledných dňoch narastá. Tento región si vo štvrtok pripomenul 30. výročie mierovej dohody s Kišiňovom, ktorú dosiahol po krátkom konflikte. Dohoda mala v podstate za následok súčasný status quo, a teda vznik neuznanej Podnesterskej republiky, kde pôsobia stovky ruských vojakov, pripomína denník The Guardian.



Britský denník ďalej informuje, že ruská agentúra RIA Novosti zverejnila v piatok rozhovor s podnesterským ministrom zahraničných vecí Vitalijom Ignatievom, kde uviedol, že Podnestersko sa chce pripojiť k Ruskej federácii.



"Smerovanie Podnesterska zostalo počas rokov existencie tejto republiky nezmenené, ako sa odrazilo už vo výsledkoch referenda zo 17. septembra 2006, ktoré jasne naznačili: nezávislosť s následným slobodným pripojením k Ruskej federácii. Nezávislosť tejto krajiny je (pritom) absolútnou prioritou," povedal.



Ak by sa Podnestersko pripojilo k Rusku, mala by tak Ukrajina túto ruskú exklávu priamo pri svojich západných hraniciach - vedľa Odeskej oblasti, pripomína The Guardian.