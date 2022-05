V Podnestersku zadržali dvoch rumunských novinárov

Bukurešť 12. mája (TASR) - Rumunské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že bezpečnostné zložky separatistického regiónu Podnestersko, ležiaceho v Moldavsku pri hraniciach s Ukrajinou, nakrátko zadržali dvojicu rumunských novinárov. Informovala o tom vo štvrtok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Ministerstvo vo svojom vyhlásení z 11. mája uviedlo, že novinári sa stratili deň predtým. Na slobodu sa dostali vďaka pátraniu a diplomatickým rokovaniam za účasti vlád oboch krajín, ako aj moldavskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.



Novinári boli eskortovaní do moldavského hlavného mesta Kišiňov a v najbližšom čase sa vrátia do Rumunska, uviedol rezort rumunskej diplomacie.



Dodal, že rumunská diplomatická misia v Kišiňove nebola vopred informovaná o úmysle oboch novinárov ísť do Podnesterska, kam majú zahraniční novinári na základe nedávneho rozhodnutia jeho vedenia zakázaný vstup.



Podnestersko leží pri hraniciach s ukrajinskou Odeskou oblasťou. V tomto separatistickom regióne je rozmiestnených asi 1500 ruských vojakov, ktorí tam pôsobia ako tzv. mierové jednotky a strážia aj staré sklady munície a zbraní.



Pozornosť medzinárodného spoločenstva sa na Podnestersko najnovšie upriamila v apríli, keď zástupca veliteľa Centrálneho vojenského okruhu generálmajor Rustam Minnekajev vyhlásil, že jedným z cieľov ruskej vojenskej operácie na Ukrajine je aj vytvorenie pozemného koridoru smerujúceho práve k Podnestersku, aby Rusko k nemu získalo lepší prístup.



V posledných týždňoch sa v Podnestersku odohrala séria údajných útokov, čo podnietilo Ukrajinu k tvrdeniu, že Rusko takto chce destabilizovať región, aby si vytvorilo zámienku na vojenskú intervenciu. Moskva tieto obvinenia odmieta.