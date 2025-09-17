< sekcia Zahraničie
V nemeckej podozrivej extrémistickej skupine boli vojaci aj policajt
Nemeckí vyšetrovatelia v rámci záťahov zaistili viaceré krátke aj dlhé strelné zbrane, strelivo, hotovosť a predmety, ktoré by mohli byť použité ako výbušniny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hanover 17. septembra (TASR) - Medzi členmi podozrivej nemeckej krajne pravicovej extrémistickej skupiny, proti ktorej boli namierené utorkové razie, boli aj štyria vojaci a jeden policajt. V stredu túto informáciu potvrdil na žiadosť agentúry DPA hovorca nemeckej prokuratúry, píše TASR.
Podľa hovorcu prokuratúry v severonemeckom meste Celle boli medzi podozrivými dvaja aktívni príslušníci nemeckých ozbrojených síl, dvaja vojaci vo výslužbe a jeden príslušník spolkovej polície. Viac podrobností s odkazom na prebiehajúce vyšetrovanie hovorca neuviedol.
Podľa prokuratúry a kriminálneho oddelenia polície v Dolnom Sasku bolo v utorok prehľadaných približne 14 nehnuteľností v troch spolkových krajinách Nemecka. Prokuratúra uviedla, že cieľom razií bolo zaistiť zbrane a získať ďalšie informácie o činnosti skupiny.
Ozbrojenú skupinu podľa vyhlásenia prokuratúry tvorilo osem podozrivých vo veku od 32 do 57 rokov.
Nemeckí vyšetrovatelia v rámci záťahov zaistili viaceré krátke aj dlhé strelné zbrane, strelivo, hotovosť a predmety, ktoré by mohli byť použité ako výbušniny.
Utorkové razie nasledovali po tom, čo bola u jedného z podozrivých v apríli zaistená pištoľ a munícia.
Nemecko je v pohotovosti pre nárast politicky motivovaných zločinov. Tamojší predstavitelia hlásili 40-percentný nárast takýchto trestných činov v minulom roku - od nenávistných prejavov až po fyzické násilie. Celkovo bolo v roku 2024 zaznamenaných 84.172 politicky motivovaných zločinov a takmer polovica nadväzovala na ideológiou krajnej pravice, pripomína DPA.
Podľa hovorcu prokuratúry v severonemeckom meste Celle boli medzi podozrivými dvaja aktívni príslušníci nemeckých ozbrojených síl, dvaja vojaci vo výslužbe a jeden príslušník spolkovej polície. Viac podrobností s odkazom na prebiehajúce vyšetrovanie hovorca neuviedol.
Podľa prokuratúry a kriminálneho oddelenia polície v Dolnom Sasku bolo v utorok prehľadaných približne 14 nehnuteľností v troch spolkových krajinách Nemecka. Prokuratúra uviedla, že cieľom razií bolo zaistiť zbrane a získať ďalšie informácie o činnosti skupiny.
Ozbrojenú skupinu podľa vyhlásenia prokuratúry tvorilo osem podozrivých vo veku od 32 do 57 rokov.
Nemeckí vyšetrovatelia v rámci záťahov zaistili viaceré krátke aj dlhé strelné zbrane, strelivo, hotovosť a predmety, ktoré by mohli byť použité ako výbušniny.
Utorkové razie nasledovali po tom, čo bola u jedného z podozrivých v apríli zaistená pištoľ a munícia.
Nemecko je v pohotovosti pre nárast politicky motivovaných zločinov. Tamojší predstavitelia hlásili 40-percentný nárast takýchto trestných činov v minulom roku - od nenávistných prejavov až po fyzické násilie. Celkovo bolo v roku 2024 zaznamenaných 84.172 politicky motivovaných zločinov a takmer polovica nadväzovala na ideológiou krajnej pravice, pripomína DPA.