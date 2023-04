V podvozku lietadla v Amsterdame našli telo čierneho pasažiera

Amsterdam 18. apríla (TASR) - Telo čierneho pasažiera našli v pondelok na letisku Schiphol v holandskom Amsterdame, nachádzalo sa v podvozku lietadla, ktoré dorazilo z kanadského Toronta. Informovala o tom holandská pohraničná polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Mŕtveho muža našli v podvozku lietadla, ktoré má v prevádzke holandský štátny letecký dopravca KLM. Stoj priletel z Toronta a predtým letel z Lagosu, najväčšieho mesta Nigérie.



Hovorca pohraničnej polície Robert van Kapel pre AFP povedal, že prebieha vyšetrovanie prípadu. Ešte nevedel poskytnúť ďalšie informácie o totožnosti muža a ani to, kde asi svoj let začal.



Takéto prípady "sa občas stávajú", dodal hovorca.



Vlani prežil čierny pasažier 9000 kilometrov dlhý let z juhoafrického Johannesburgu do Amsterdamu a ukrýval sa v nosovom kolese nákladného lietadla.



V roku 2021 našla holandská pohraničná polícia telo Nigérijčana v podvozku lietadla, ktoré pristálo na letisku Schiphol.