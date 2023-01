V podvozku lietadla z Čile sa našli telá dvoch čiernych pasažierov

Bogota 8. januára (TASR) - V podvozku lietadla smerujúceho z Čile do Kolumbie sa našli mŕtvoly dvoch čiernych pasažierov. V noci na nedeľu to oznámila letecká spoločnosť Avianca a letecké úrady. TASR správu prevzala z agentúry AFP a televízie Al-Džazíra.



Telá objavila posádka po tom, čo lietadlo zo Santiaga pristálo v piatok popoludní v kolumbijskom hlavnom meste Bogota.



"Kolumbijský úrad pre civilné letectvo (UAEAC) pri vyšetrovaní spolupracuje s kompetentnými orgánmi v Čile a leteckou spoločnosťou," uviedol úrad vo vyhlásení. Neuviedol bližšie podrobnosti o totožnosti čiernych pasažierov, ktorých však kolumbijské médiá opísali ako dvoch mladíkov.



Tieto informácie potvrdila aj kolumbijská prokuratúra, ktorá oznámila, že "vykonáva procesné úkony na identifikáciu nájdených tiel, ktoré sú vo veku 15–20 rokov a afroamerického pôvodu".



Pri pozostatkoch čiernych pasažierov sa nenašli žiadne doklady, jeden z nich mal však v batožine dokumenty a peniaze z Dominikánskej republiky, čo by mohlo naznačovať, že muži sa v podpalubí nachádzali od 3. januára, keď lietadlo spoločnosti Avianca naposledy odlietalo z tejto krajiny, uviedla Al-Džazíra.



Prokuratúra dodala, že telá boli čiastočne zmrznuté a jeden z mužov mal aj popáleniny.