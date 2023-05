V pohraničnej oblasti s Ukrajinou vyhlásili protiteroristický režim

Moskva 22. mája (TASR) – V ruskej Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou vyhlásili v pondelok "režim protiteroristickej operácie". Oznámil to oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov, podľa ktorého z okolia hranice evakuujú civilistov. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a DPA.



Cieľom je podľa Gladkova zaistiť bezpečnosť občanov, pretože cez hranicu z Ukrajiny prenikla "sabotážna" skupina, proti ktorej zasahovali vojaci a tajné služby. Gubernátor vyjadril nádej, že sa ju skoro podarí poraziť.



Gladkov predtým uviedol, že zranenia utrpelo najmenej šesť ľudí. Hovoril aj o poškodení materskej školy, troch domov a správnej budovy.



Ukrajina účasť na tejto akcii poprela. Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Michajla Podoľaka s tým nemá nič spoločné, pričom by mohlo ísť o aktivitu ruských "partizánskych skupín".



Protikremeľská jednotka Légia Sloboda Ruska v ukrajinskej televízii oznámila, že chce spoločne s Ruským dobrovoľníckym zborom vytvoriť "demilitarizovanú zónu pozdĺž hranice". Mala by zabrániť, aby ruská armáda ostreľovala Ukrajinu. Obe skupiny vo vojne rozpútanej Moskvou bojujú na strane Ukrajiny.



Režim protiteroristickej operácie dáva bezpečnostným službám osobitné právomoci od kontrol totožnosti a sledovania komunikácie až po zastavenie činnosti podnikov, ktoré používajú výbušné, rádioaktívne alebo chemicky a biologicky nebezpečné látky. Úrady môžu tiež evakuovať obyvateľstvo.