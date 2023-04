V polnočnom Londýne sa uskutočnil nácvik korunovačného sprievodu

Londýn 18. apríla (TASR) - Prvá skúška na korunováciu britského kráľa Karola III. sa konala v utorok skoro ráno, keď vojsko defilovalo pokojnými ulicami centra Londýna. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Nácvik sa mal pôvodne začať už v pondelok o 22.00 h miestneho času (23.00 h SELČ), z neuvedených dôvodov ho posunuli o niekoľko hodín. Stovky príslušníkov armády sa následne vydali na koňoch po trase z Buckinghamského paláca do Westminsterského opátstva, kde sa korunováciu uskutoční 6. mája.



Karol III. a kráľovná manželka Kamila prejdú v slávnostnom sprievode po ulici The Mall, cez Oblúk admirality, okolo Trafalgarského námestia, po ulici Whitehall a cez Parlamentné námestie - a po obrade rovnakou trasou späť.



Korunovačná cesta má 2,1 kilometra, čo je približne štvrtina slávnostnej cesty kráľovnej Alžbety II. Jej veľkolepý sprievod v roku 1953 trval dve hodiny a zúčastnili sa na ňom desaťtisíce ľudí.



Nový kráľovský pár sa do Westminsterského opátstva povezie v štátnom koči Diamantového jubilea, späť sa vráti v Zlatom štátnom koči.



Súčasťou korunovačného sprievodu bude najväčšia vojenská slávnostná operácia za uplynulých 70 rokov, do ktorej sa zapojí viac ako 6000 mužov a žien britských ozbrojených síl z celého Spojeného kráľovstva a Spoločenstva národov.