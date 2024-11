V polovici decembra navštívi Pápež František francúzsku Korziku

Vatikán 22. novembra (TASR) - Pápež František navštívi 15. decembra Korziku, oznámila vo štvrtok na svojej webovej stránke miestna diecéza. Pôjde o vôbec prvú zaznamenanú cestu pápeža na tento francúzsky ostrov v Stredozemnom mori, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



Krátka návšteva korzického hlavného mesta Ajaccio, kde František vystúpi na konferencii o ľudovej religiozite v stredomorskom regióne, bude jeho 47. zahraničnou cestou od roku 2013, keď sa stal pápežom.



Korzika, ktorá je známa svojím strmým hornatým terénom a ako rodisko Napoleona, je štvrtým najväčším ostrovom v Stredozemnom mori. Patrí však k najchudobnejším regiónom Francúzska; podľa vládnych štatistík žije pod hranicou chudoby približne 20 percent tamojšieho obyvateľstva.



Vatikán oznámenie miestnej cirkvi bezprostredne nepotvrdil, ale je známe, že cesta sa pripravovala niekoľko týždňov. František už navštívil Francúzsko dvakrát – v roku 2014 pricestoval do Štrasburgu, kde vystúpil v plénach Európskeho parlamentu a Rady Európy, a v roku 2023 zavítal do Marseille, kde sa zúčastnil na stretnutí biskupov.



Pápež, ktorý sa 17. decembra dožíva 88 rokov, však ešte nikdy neuskutočnil štátnu návštevu Francúzska – historickej bašty katolicizmu –, ktoré je v súčasnosti značne sekularizované a je domovom najväčších moslimských a židovských komunít v Európe.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval Františka do Paríža na slávnostné znovuotvorenie katedrály Notre-Dame 8. decembra, ale pápež bude v ten deň viesť vo Vatikáne ceremóniu vymenovania nových kardinálov.



Katolícku cirkev na Korzike vedie od roku 2021 Francois-Xavier Bustillo pôvodom zo Španielska. František ho v roku 2023 vymenoval za kardinála, čo je po pápežovi druhá najvyššia hodnosť v katolíckej cirkvi.



Svätú stolicu a Korziku spájajú aj historické väzby, napríklad založenie mníšstva za pápeža Gregora I. v 6. storočí alebo vytvorenie pápežskej Korzickej gardy v 17. storočí. Podľa odhadov Vatikánu tvoria katolíci 81,5 percenta z 356.000 obyvateľov Korziky.



František počas svojho 11-ročného pontifikátu veľa cestoval po Stredomorí – navštívil Maltu, grécky ostrov Lesbos či taliansky ostrov Lampedusa.