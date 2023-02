Žiadni absolventi školy MGIMO už nepôsobia v poľskej diplomacii

Varšava 14. februára (TASR) — V poľských diplomatických službách nezostal už ani jeden absolvent Moskovského inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO). Všetci zamestnanci, ktorí vyštudovali túto univerzitu, boli buď v dôchodkovom veku, alebo "jednoducho odišli", povedal poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau v rozhovore pre utorňajšie vydanie denníka Gazeta Polska Codzienna.



Tento stav nastal pred asi dvomi mesiacmi.



"Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov bol investíciou do aktivít ruského imperializmu. Toto bola súčasť sovietskej tzv. mäkkej sily. Absolventi mali slúžiť ráciu tohto impéria," citujú noviny ministra, ktorý doplnil, že sovietsky a neskôr ruský štát chcel prostredníctvom absolventov MGIMO presadzovať svoje záujmy.



"Podarilo sa nám uzavrieť veľmi dôležitý proces, ktorý je súčasťou dekomunizácie v najširšom zmysle. Začalo sa to lustračnými zákonmi," povedal Rau.



Ďalej uviedol, že zo zákona o zahraničnej službe a výkladov stanovísk bezpečnostných zložiek nevyplýva, že by existovala nejaká súvislosť medzi absolvovaním štúdia na MGIMO a službou sovietskemu alebo ruskému štátu ako špión alebo agent.



Absolvovanie univerzity však môže byť spojené s nadviazaním profesionálnych, spoločenských alebo dokonca rodinných väzieb.



"Existuje preto predpoklad, že takáto osoba mohla byť úmyselne a vedome alebo úplne nevedome zneužitá cudzou spravodajskou službou. Takýto predpoklad je o to silnejší, že NATO definuje Rusko nie ako partnera, ale ako zásadnú hrozbu. Máme do činenia s hybridnou vojnou, ktorá trvá už mnoho rokov," vyhlásil Rau v rozhovore pre spravodajský web Niezaležna.